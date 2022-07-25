台南水塘雙屍案　南檢相驗死因生前落水

▲台南市大內區曲溪里1處水塘23日下午發生的水塘浮屍命案，警方初步勘驗初步排除他殺，案經檢察官24日相驗，死者夫妻2人係「生前落水」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市大內區曲溪里1處水塘23日下午發生的水塘浮屍命案，經檢警查出係52歲男子，塘底找到轎車，發現葉男52歲陳姓妻子陳屍車內。警方初步勘驗無外力介入跡象，初步排除他殺，案經檢察官24日相驗，死者2人係「生前落水」。

24日台南地檢署檢察官進行相驗，兩人死因係「生前溺水」，惟無從確定是自殺或意外，死亡方式為不詳，將進一步查處。

警方調查，日前葉男開車載陳姓妻子外出後音訊全無，家屬通報夫妻失蹤協尋，而後接獲溺水通報，且當地民眾稱，當天下午有看到轎車經過水塘附近，不久後聽到巨大聲響，當時不以為意，事後聯想當時有可能連人帶車衝下水，那聲響真的很大。

警方表示，夫妻倆皆無明顯外傷，無外力介入跡象，初步排除他殺，已通報相驗，釐清死因。據悉，死者夫妻為營造業包商，疑似經濟出現困難，但是否因而心萌短見則無法查證。



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