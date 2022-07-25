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打造便利安全農產環境　黃偉哲視察台南西港農地重劃區農水路改善成果　

▲市長黃偉哲視察西港農地重劃區市預算農水路改善成果，多位區長、地方民代及里長也到場關心，盼農路改善後能大幅提高農產運輸效率。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲市長黃偉哲視察西港農地重劃區市預算農水路改善成果，多位區長、地方民代及里長也到場關心，盼農路改善後能大幅提高農產運輸效率。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市是科技新都，也是農業大城，為國內核心重要糧倉之一，台南市政府力推農業生產建設不遺餘力，市長黃偉哲以區域均衡發展作為重要的施政主軸，指示地政局、農業局積極爭取經費，全力為農民打造一個更完善、安全的農業生產環境。

▲市長黃偉哲視察西港農地重劃區市預算農水路改善成果，多位區長、地方民代及里長也到場關心，盼農路改善後能大幅提高農產運輸效率。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲指出，台南市幅員遼闊，許多偏鄉道路年久失修仍有待改善，農路是農產品進出的重要通道，農路改善讓農機進出方便，農民會車也容易。改善農路就是改善農村的高速公路，讓農民不管是從事生產或是機具、車輛通行都更加方便，這也是南市府的重點施政項目。

黃偉哲進一步表示，未來將持續深耕地方的基礎建設，台南市政府近4年來不僅極力向中央爭取農水路改善補助經費，更自籌大筆市預算投入農地重劃區農水路改善，希望藉由中央與地方雙引擎，合力加碼推動農水路改善持續力挺農民朋友。

▲市長黃偉哲視察西港農地重劃區市預算農水路改善成果，多位區長、地方民代及里長也到場關心，盼農路改善後能大幅提高農產運輸效率。（圖／記者林悅翻攝，下同）

地政局長陳淑美表示，西港農地重劃區總面積3155公頃，自1969年完成農地重劃至今已歷經13次改善，今年將再啟動辦理西港農地重劃區第14期早期農水路改善工程，刻正辦理發包作業中並預計9月開工。

地政局說明，這次視察西港農地重劃區營西四路，早期於2002年曾經爭取中央挹注經費推動早期農地重劃區農水路改善，先將雙側排水路修繕為鋼筋混凝土U型溝，改善後更為耐用，並大幅增進排水效率，農路寬度更由2.9公尺拓寬至4.9公尺，大幅提升大型農機通行運輸效率，讓農民有更好的工作環境品質，並加速農產運輸效率。但歷經長年的使用，路面破損嚴重，市府今年自籌市預算136萬元由西港區公所再行重新整修農路鋪設AC路面共485公尺，並劃設標線讓駕駛提高警覺以促進交通安全，保障農民行的安全。

▲市長黃偉哲視察西港農地重劃區市預算農水路改善成果，多位區長、地方民代及里長也到場關心，盼農路改善後能大幅提高農產運輸效率。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為了改善農民工作及生活環境，市府在近4年（2019-2022年）全市農漁水路更新改善投入經費計34.52億元，預計完成修繕農路約1004公里、水路約134公里及漁路約104公里。其中2022年將投入5.55億餘元辦理農地重劃區農水路改善，包含中央補助早期農水路改善經費1.32億元及緊急農水路改善經費1.33億元，及南市府自籌編列市預算2.90億元，目前由地政局及各區公所如火如荼辦理中。

改善後農水路除了有助於農業機械化之推廣及農產品品質保鮮，提升農作物運輸效益及農作物產值，也提供農村地區更便利、安全、舒適生活環境，農村再生新氣象，進而帶動地方農業發展產業再升級。

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