7縣市今日13:30萬安演習　台北市離車疏散拒配合可罰15萬

記者黃翊婷／綜合報導

萬安演習將於今日（25日）下午1點30分至2點在北部地區舉行，包含宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市，其中台北市首度實施全市區（里）、街道、機關學校、市集及公司廠區、大眾運輸系統的防空疏散避難演練。若警報響起時民眾剛好在戶外或車上，屆時警察或民防人員會引導大家就近至防空避難處避難，若不配合，最高恐挨罰15萬元罰鍰。

▲北部地區今日（25日）實施萬安演習。（圖／翻攝自國防部發言人臉書）

國防部表示，每年例行性的萬安演習將於7月25日至7月28日分別於北、中、南及外離島地區實施，25日是北部地區先舉行，包含宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市；26日為中部地區，包含苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣；27日為南部地區，包含台南市、高雄市、屏東縣；28日為東部地區及離島地區，包含花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣、澎湖縣。

除此之外，今年的重點還有台北市信義區廣居里的防空疏散避難試行。另外，台北市也將首度實施全市區（里）、街道、機關學校、市集及公司廠區、大眾運輸系統的防空疏散避難演練，希望能藉此建立民眾居安思危的觀念。

▲警報響起時，行駛中的車輛必須靠邊停放，警察或民防人員會引導車上民眾就近至防空避難處避難。（資料照／記者屠惠剛攝）

台北市政府表示，今年萬安演習不同於過去演習的地方，在於演習當日空襲警報發放後，將實施行駛中的車輛靠邊停放，車上人員須接受警察或民防人員引導，到就近的防空避難處所躲避，等警報結束後才可回到車上；至於室內人員聽到警報聲響，也請勿驚慌，應緊閉門窗（簾） 、關閉室內燈源、避免人員進出，並採取正確的避難姿勢。

台北市政府提醒，如果民眾於演習期間拒絕或未配合人、車疏散避難、交通管制，會先採勸導方式，勸導後仍未配合者，得引用《民防法》第25條規定，裁處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰，因此請民眾務必配合，共同遵守民防法相關規定，以免受罰。

▼民眾可透過警政署APP查詢防空避難處。（圖／翻攝自警政署網站）