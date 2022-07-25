暗酸蔣萬安「割稻尾」？黃珊珊收成水稻：3月就種下「是我們的心血」

▲黃珊珊出席松菸水稻田 食農新熱點 作伙收成活動。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

九合一大選時間逐步逼近，各政黨參選人的行程與一舉一動受到外界關注。欲參選台北市長的台北市副市長黃珊珊25日到松菸出席水稻收成活動，但被發現國民黨台北市長參選人蔣萬安前幾天就來割過水稻，對此，黃珊珊語帶玄機地說，這是她今年3月種下的水稻，是她的心血，「我今天是來收成，不是來割稻尾。」

台北市政府推動「田園城市」，讓水泥建築融入綠色景觀，打造以食農教育理念為主的教學環境，迄今已經建置約749處田園基地，總計近20萬平方公尺，讓市民體驗割稻、打穀等農村生活。

黃珊珊25日上午出席松菸水稻田「食農新熱點 作伙收成」活動，不過值得一提的是，蔣萬安也曾於前陣子私下到過此處，並與國民黨台北市議員戴錫欽一同拍片，試圖破解「躺平族」風波、小雞跑到台中找市長盧秀燕討救兵等謠言。

被問到前些日子蔣萬安也曾來體驗割稻，黃珊珊於會後受訪時表示，這是她、戴錫欽、里長等人於3月24日一同種下的水稻，其實在2年前里長就爭取已久，但因為要整地等行政程序，所以產發局編了很多預算整理這些土地，「這個地方是我們的心血，我相信我們今天是來收成，不是來割稻尾。」

▼蔣萬安、戴錫欽曾到同一處割稻。（圖／翻攝自戴錫欽臉書粉專影片）