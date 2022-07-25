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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

搭小黃遇到萬安演習車資怎麼算？　5大QA一次看

▲萬安演習柯文哲視察,仁愛路淨空▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲北部地區25日萬安演習。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

萬安演習將於25日下午1點30分至2點在北部地區舉行，包含宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市，若不遵守或不配合規定管制，最高可被罰15萬。《ETtoday新聞雲》為讀者整理了五大QA，幫助您更快了解當下應如何疏散避難。

Q：人在戶外行走該怎麼辦？
A：若有地下室可往地下室躲避，沒有的話則可透過手機警政署APP查詢附近的防空避難設備。要注意的是，演習當下大樓防空避難設備除了住戶使用外，也應開放給其他民眾。

萬安演習。（圖／翻攝自國防部、警政署網站）

▲萬安演習。（圖／翻攝自國防部、警政署網站）

Q：大眾運輸工具班次會不會受影響？
A：演習期間公車將配合暫停營運，臨停請車上民眾下車配合現場警察及民防人員指揮疏散。如果演習過後還要繼續搭乘，下車就不需刷卡。

捷運的部分則將維持正常營運， 但將管制只進不出，下車旅客需隨引導至待避區，不可出站。

Q：搭計程車車資如何計算？
A：因演習計程車需靠邊停車並暫時停表計費，估駕駛載客前應先估算車程中是否會碰到演習，主動告知，由乘客自行判斷是否繼續搭乘，若仍需乘車，車資可經雙方協議要先行結算或演習完成後繼續計費。

Q：小吃攤煮到一半也要去避難？
A：小吃攤應停止所有烹煮及加熱行為，關閉電源、水源、瓦斯，配合指引進行防空疏散避難。至於在餐廳用餐的民眾可繼續用餐，而餐廳則需關閉電源，同時管制人員進出。

Q：可以叫外送嗎？
A：台灣兩大外送平台Uber Eats與foodpanda將配合萬安演習暫停服務。Uber Eats下午1點15分至45分無提供外送及外帶自取點餐服務。foodpanda則於下午1點15分至2點停送。

值得注意的是，今年萬安演習台北市北市將執行「離車疏散」，行駛中的車輛要靠邊停放，車上人員須接受警察或民防人員引導，到就近的防空避難處所躲避，等警報結束後才可回到車上；至於室內人員聽到警報聲響，應緊閉門窗（簾） 、關閉室內燈源、避免人員進出，並採取正確的避難姿勢，也就是採跪姿、身體微拱、胸口遠離地面、雙手遮住眼耳。

此次萬安演習分區進行，北部今結束後，26日將換中部地區、27日南部地區，東部離島則在28日登場。

如果民眾於演習期間拒絕或未配合人、車疏散避難、交通管制，會先採勸導方式，勸導後仍未配合者，得引用《民防法》第25條規定，裁處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

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