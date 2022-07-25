民調落後陳其邁29%　柯志恩：韓流過後高雄基本盤「打回原形」





▲柯志恩、羅智強召開記者會。（圖／記者羅婉庭攝）



記者羅婉庭／台北報導

《ETtoday民調雲》今（25）日公布最新民調，現任黨高雄市長陳其邁獲55.6%支持、國民黨高雄市長參選人柯志恩僅26.6%，兩人差距高達29.0%。對此，柯志恩表示，高雄市的藍綠基本盤已經被打回原形。

面對民調落後對手，柯志恩表示，「今天高雄在陳其邁手上，這是很正常的。」柯志恩指出，她在參選之前就很清楚，這場選戰非常艱辛，資源也不對稱，即使是目前差距三成，若他的誠意、專業能讓更多高雄市民看到的話，民調差距一定會愈來愈小，且比上個月的民調已經上升不少。

柯志恩表示，韓流過後，高雄市的藍綠基本盤目前已經「打回原形」，不過國民黨有些在地議員，一個人的票是超過兩位議員的票，力量不容小覷，她也預告，由於今日結束自我健康管理，明日將正式啟動38區傾聽行程。

柯志恩表示，國民黨已經不像當年，黨中央現在沒有辦法提供候選人資源，所以她只能靠自己，至今高雄還有很多人不認識柯志恩，且選舉看板已經全被民進黨買走，由於高雄為民進黨執政， 許多商家在廣告看板前也會「考慮再三」，她必須更加緊腳步，努力經營。

總統府前副秘書長羅智強下午召開記者會，宣布他的子弟兵、雲林縣議員參選人陳芳盈，義助國民黨高雄市長參選人柯志恩20輛宣傳公車，效仿羅智強2018年義助韓國瑜100輛宣傳公車。

總統府前副秘書長羅智強表示，這次陳芳盈義助柯志恩20輛競選宣傳公車，是因為陳芳盈非常欣賞柯，認為柯在高雄市長選戰中非常辛苦，因此想要效仿2018年，羅智強義助韓國瑜100輛宣傳公車一樣，義助20輛公車給柯志恩。

羅智強說，當他聽到陳芳盈這樣跟他說時，感到萬分的感動，因為資源有限的陳芳盈，竟願意用微薄的經費，來幫助柯志恩宣傳，這就是所謂的大公無私，令羅智強感到既驕傲又感動。

羅智強強調，2018年韓國瑜的民調遠遠落後陳其邁，而他自己雖然一面看板都沒有，但仍將募到的第一桶金，第一個一百萬元，出了一百輛公車來幫助韓國瑜。這件事情在當時造成了很大的轟動，連帶的拉抬了韓國瑜的選情。陳芳盈告訴羅智強說，這件事深深的記在陳的心裡。

雲林縣議員參選人陳芳盈指出，羅智強在2018年曾經幫助韓國瑜一百輛公車，義助韓國瑜，讓她感到非常敬佩，因此羅智強的無私，他銘記在心，身為羅智強的子弟兵，也必須用行動繼承羅智強的無私。

陳芳盈說，這次他把募來綿薄的經費，以競選宣傳公車的方式，義助柯志恩，雖然不多，但仍願意幫助柯志恩，因為她對柯志恩非常有信心，並表示「柯志恩是最棒的高雄市長」。