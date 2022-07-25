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林佳龍臨時更改行程出席便當會　蘇貞昌非常高興：表達重視跟誠意

▲▼行政院長蘇貞昌25日出席台灣期貨交易所 「店頭衍生性金融商品集中結算」開業典禮。（圖／行政院提供）

▲行政院長蘇貞昌出席台灣期貨交易所 「店頭衍生性金融商品集中結算」開業典禮。（圖／行政院提供）

記者林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌25日中午舉行便當會，邀請民進黨新北市議員參選人共進午餐，民進黨新北市長參選人林佳龍臨時出席，蘇貞昌下午受訪時表示，林佳龍作為一個要參選新北市長的人，特別趕來表達他的重視跟誠意，「我們非常高興」，大家從各方面交換意見，希望能夠讓新北市更進步。

蘇貞昌下午在金管會主委黃天牧、行政院發言人羅秉成等人的陪同下，出席台灣期貨交易所 「店頭衍生性金融商品集中結算」開業典禮。

蘇貞昌會前受訪時表示，自己當過台北縣長，對於新北市非常了解，而作為一個行政院長，就是要多跟地方接觸、接地氣，所以他特別藉著這個機會，約請新北市的地方議員，大家聚集在一起，「對於中央在地方的施政以及地方的需要，大家交換意見、互相了解」。

蘇貞昌也說，過去林佳龍在擔任交通部長的時候，對於新北市很多的交通規劃及各方建設，他都非常注意，所以今天特別撥開原訂的行程趕來，「因為這個行程訂得很快，而林佳龍做為一個要參選新北市長的人非常忙，特別趕來表示他的重視跟誠意，我們非常高興」。

蘇貞昌透露，大家在會中從各方面交換意見，希望團結合作讓新北市更進步，自己做為一個政務官，隨時了解行政院在各方面做的事情和地方是否契合，以及對於自己政黨的候選人給予支持加油，這是天經地義的事。

事實上，蘇貞昌今天中午在官邸舉行便當會，林佳龍午間突然向定裝照的攝影師請假半小時，驅車趕往官邸與會，與會人士解讀，林佳龍對蘇貞昌的支持充滿感謝之意，所以才會特別改變行程，臨時前來參加便當會。

林佳龍競選辦公室發言人李坤城上午受訪時表示，蘇貞昌會利用2天的時間，總共舉辦3場便當會，召集所有民進黨的新北市議員、議員參選人一起共進午餐，最主要是要討論新北市年底的選戰，包括議員參選人有什麼想法、蘇貞昌可以提供什麼協助等，大家都會互相討論。

李坤城說明，林佳龍非常感謝蘇貞昌的「桶箍」，兩人已經在上個禮拜見過面，談的非常愉快，今天的便當會主要要蘇貞昌跟新北市議員及參選人，亦即所謂的「小雞」們一起共進午餐，林佳龍則尊重蘇貞昌的邀請。

▼民進黨新北市長參選人林佳龍拍攝定裝照。（圖／林佳龍競選辦公室提供）

▲▼民進黨新北市長參選人林佳龍拍攝定裝照。（圖／林佳龍競選辦公室提供）

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