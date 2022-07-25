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女網紅染猴痘「狂冒皮疹」卻遭院拒收　醫吐1句話全網怒炸

@bertsbeess the truth about #monkeypox what ive been dealing with all week. sad how hard you have to advocate for yourself in this country. #unitedstates #covid #pittsburghpa #pennsylvania #pittsburgh #cdc #departmentofhealth ♬ original sound - Halle

記者吳美依／綜合報導

美國女網紅海莉（Halle）起床後，發現額頭及胸部長出「瘋狂的皮疹」，高度懷疑自己感染猴痘，於是趕緊看醫生，竟接連被多個機構請回家、拒絕治療及檢測，還被2名醫師反問「猴痘是什麼？」她把曲折的就醫過程分享至TikTok，立刻引發網友公憤，質疑美國醫療體系不夠警覺完備。

海莉19日出現症狀，隔日前往緊急護理機構後，被告知感染抗藥性金黃葡萄球菌（MRSA），開立抗生素，就被請回家。但她不放心，又找上其他醫師，卻被診斷只是一般皮疹，並且開立另一種抗生素，「我知道這不僅僅是皮疹，我能分辨得出來，有什麼不太對勁。」

海莉服用2種抗生素後，果然沒有太大起色，於是回電緊急護理機構，要求進行猴痘篩檢，卻被告知該機構不做此類測試。她向另一名醫師尋求第三方意見，那位醫師還找來同事諮詢，但2人都不知道究竟發生什麼事，還判斷患者可以正常上班。海莉提及，自己似乎可能感染猴痘，那2名醫師竟說，「什麼是猴痘？」

▲▼美國女網紅感染猴痘。（圖／翻攝TikTok@bertsbeess）

▲海莉在TikTok分享一波三折的就醫過程。（圖／翻攝TikTok@bertsbeess）

後來，海莉終於被判定可能感染猴痘，並且轉診至皮膚科，結果皮膚科卻表示，「我們要取消妳的預約，我們不處理這個。」她遵照指示諮詢疾病管制與預防中心（CDC），卻仍遭受踢皮球的待遇，「CDC根本不知道他們在做什麼，沒有人接受過相關教育，就連醫師也沒有，醫師還會拒絕看診。」

這段影片在TikTok爆紅，並且轉發到各大社群平台，網友們質疑醫護為何沒對猴痘提高警覺，當局為什麼還沒加大猴痘疫苗產量，「為什麼又發生這種事情了？我們才剛在新冠疫情經歷過相同的混亂局面。」、「我們沒有從新冠疫情學到任何教訓嗎？」、「證明我們的醫療體系只是一個天Ｘ的笑話。」

世界衛生組織（WHO）23日宣布，將猴痘列為全球公共衛生緊急事件（PHEIC），而美國截至22日也累計近2900例。最後，海莉確診感染猴痘，但她尚未向粉絲更新近況。

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