這款「禁止修圖App」爆紅！　歐美年輕人搶玩登蘋果榜首

▲法國社群應用軟體BeReal今年上半年開始在美國大學生之間流行。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者詹雅婷／綜合報導

歐美年輕人最近愛用的社群軟體不是Instagram！來自法國的「BeReal」人氣飆升，用戶不能決定發文時間、每天只能發一則貼文，且不能修圖或使用濾鏡，儘管打破一般App的玩法，但卻是逆勢爆紅，成功奪下蘋果美國App Store榜首。

彭博報導，法國社群應用軟體BeReal其實早在2020年就推出，在法國大受歡迎之後，今年上半年開始在美國大學生之間流行。依據市調Sensor Tower的報告，光是7月11日當周的下載量就高達170萬次，這也是有史以來單周最大幅度成長。

BeReal玩法

1.每日一次隨機突襲

BeReal使用者每日會在隨機時間點收到通知「該BeReal了」（Time to BeReal），必須在2分鐘內拍下照片並發布，每天只有一次。

2.不能修圖使用濾鏡

這款App能一鍵拍攝2張照片，同時由手機內建的前後鏡頭拍攝，紀錄用戶的自拍與正在做的事情，不能使用濾鏡、無法修圖。

3.禁止潛水

如果未能在規定時間內上傳照片，仍然可以發文，但會被標記「遲交」。在使用者發布貼文之後，才能看到好友們的照片，防止潛水。