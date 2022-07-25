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美國會議員籲裴洛西勇敢訪台　終結過時一中政策

▲▼美國眾議院議長裴洛西。（圖／達志影像／美聯社）

▲裴洛西可能訪台的傳聞引起國際政治風波。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓24日專電

美國眾議院議長裴洛西據報可能8月訪問台灣，引發中國不滿。多位眾議員近日接連鼓勵裴洛西勇敢訪台，部分議員進一步呼籲她支持終結美國過時「一中政策」的決議案。

英國「金融時報」（Financial Times）之前報導，民主黨籍的裴洛西（Nancy Pelosi）可能8月訪台，這將是她亞洲訪問行程一環。若順利成行，裴洛西將成為25年來首位訪問台灣的美國眾議院議長。

不過，中國頻頻對美國總統拜登（Joe Biden）政府發出強硬警告，拜登20日也表示，軍方認為裴洛西訪台「現在不是個好主意」，部分人士憂心裴洛西行程恐因此生變。

共和黨籍眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）及裴利（Scott Perry）22日聯合致函裴洛西，呼籲她不要理會北京及拜登的反對意見，依原訂計畫訪問台灣。

根據中央社記者取得的信函副本，兩位議員向裴洛西表示，她貴為眾議院議長，要與美國盟友對話永遠不需要取得外國獨裁政權或美國國務院的同意。他們進一步呼籲裴洛西，安排眾議院就兩人去年2月提出終結美國過時「一中政策」的決議案進行表決。

兩位議員指出，近來越來越多專家對「一個中國政策」提出質疑，包括前國防部長艾斯培（Mark Esper）、美國在台協會（AIT）前處長司徒文（William Stanton）等，且美國當初與中國建交的決定，是基於北京承諾會和平解決兩岸分歧。

兩人說，近半世紀後，中國官員頻頻威脅要武統台灣，光在今年共機就侵擾台灣空域近600次，根本忽視上述根本性保證。「美國國會是時候重新檢視（一中）政策，並就如何把政策現代化進行開誠布公的辯論。」

共和黨籍眾議員費茨派垂克（Brian Fitzpatrick）今天則在推特（Twitter）上向裴洛西喊話，應展現力量，不要向中共霸凌低頭。「若妳取消行程，將在國際舞台上進一步表現出軟弱，正中北京下懷，美國必須起身對抗中共。」

共和黨籍眾議員貝肯（Don Bacon）也推文強調，中共無權主宰哪位美國人能訪問台灣。

除了國會議員外，美國前任官員也對裴洛西可能訪台一事發表看法。

美國退役海軍上將史塔伏瑞迪斯（James Stavridis）推文表示，不能讓中國決定美國高階官員能不能訪問台灣；今年3月訪台的前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）則對裴洛西說，他願意陪她一起去台灣。

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