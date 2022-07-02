猴痘發作「癢爆劇痛」根本睡不著！他揭崩潰病程　狂飆髒話

記者吳美依／綜合報導

來自美國的福特（Matt Ford）感染猴痘，全身長出至少25個類似水泡的皮疹。他拍片分享染疫經驗時回憶，身上患處劇痛又奇癢無比，甚至必須服用止痛藥，才能入睡，也忍不住爆粗口表示，「這個狗屎真的爛透了」、「真是他X的痛」！

福特經常往返紐約市及洛杉磯，因與一位洛杉磯友人發生皮膚接觸而感染。他首先在自己「穿內褲的地方」發現皮疹，之後擴散到其他身體部位，包括臉部、手臂、手掌及腹部，長在「敏感地方」的尤其劇痛，之後甚至充滿膿液。

除了皮疹以外，福特也經歷類似流感的症狀，包括發燒、咳嗽、畏寒、喉嚨痛及夜間盜汗。他直言，感染期間真的是太悲慘了。

▲福特感染猴痘後現身說法。（圖／翻攝TikTok@jmatthiasford）



福特也表示，他早就心裡有數，疾病管制與預防中心（CDC）卻花了3天才給出官方診斷，「根據我醫師的說法……CDC在追蹤到底有多少病例方面可謂乏善可陳，這是因為缺乏檢測，而且整體而言未能掌控它（疫情）。雖然知道自己不孤單，讓人感到安心，但我也擔心病例數被嚴重低估。」

猴痘原為中西非的地方流行病，今年起卻在海外大範圍流行，目前超過50個非典型疫區國家通報病例，總計超過5320人確診。福特6月17日首次出現症狀時，美國猴痘病例也突破3位數，不過各界擔心，這個數字可能不準確，因為檢測數量太少了。