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他吃400元餐點留9萬元小費！　女服務生開心到哭

▲▼餐廳,美食,料理。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲賓州一家餐廳收到一個客人給9萬元小費。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國賓州（Pennsylvania）一名男性顧客在吃完13.25美元（約新台幣397元）的餐點後，離開時竟然留下了3000美元（約新台幣9萬元）的小費，讓收到小費的女服務生開心得哭了。當店家經理詢問男子為何如此慷慨時，男子回答因為從事加密貨幣操作賺了大錢，想要回饋鄉里。

CNN報導，該名男性顧客為是史密斯（Eric Smith），他於6月16日到賓州斯克蘭頓（Scranton）的阿爾摩雷多咖啡廳（Alfredo's Cafe）用餐，吃完13.25美元的餐點後，他因為覺得服務生蘭伯特（Mariana Lambert）的服務周到，決定留下3000美元的小費。

咖啡店經理馬丁尼（Matt Martini）回憶當時，蘭伯特是哭著進到辦公室來找他的，說收到了大額的小費。另一名經理傑克布森（Zachary Jacobson）當時也在當班，他詢問史密斯為何出手如此大方，「他說他在加密貨幣事業賺到錢，他只是想要回饋鄉里，他是這地方出生的人。」

史密斯還在他的信用卡消費收據上寫下「耶穌的小費」（Tips for Jesus），這個典故來源是近幾年Instagram上的一個帳號「耶穌的小費」（tipsforjesus），貼文內容都是匿名人士在餐廳留下的慷慨小費。

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