力挺裴洛西訪台！蓬佩奧：我陪你一起去

▲美國前國務卿蓬佩奧支持裴洛西訪台。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)計劃8月率團訪台,引發北京激烈反對,也讓美國政府陷入兩難。不過今年3月才剛結束台灣行程的前國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo),卻在推特公開支持裴洛西,甚至還表示,他願意陪裴洛西一起來台。

綜合外媒報導,裴洛西日前宣布她可能在8月出訪台灣表達挺台立場後,中方便立即以「訪台行程嚴重損害中國主權與一中政策」為由,要求美方「不得安排裴洛西訪台」。中國隨後還警告,如果美方一意孤行的話,中方將採取堅決有力的措施阻止,甚至還有中國媒體暗示,共軍可能會派戰機攔截裴洛西的專機。

.@SpeakerPelosi. Nancy, I'll go with you. I'm banned in China, but not freedom-loving Taiwan. See you there!