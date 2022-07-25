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力挺裴洛西訪台！蓬佩奧：我陪你一起去

▲▼美國前國務卿蓬佩奧。（圖／路透）

▲美國前國務卿蓬佩奧支持裴洛西訪台。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）計劃8月率團訪台，引發北京激烈反對，也讓美國政府陷入兩難。不過今年3月才剛結束台灣行程的前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），卻在推特公開支持裴洛西，甚至還表示，他願意陪裴洛西一起來台。

綜合外媒報導，裴洛西日前宣布她可能在8月出訪台灣表達挺台立場後，中方便立即以「訪台行程嚴重損害中國主權與一中政策」為由，要求美方「不得安排裴洛西訪台」。中國隨後還警告，如果美方一意孤行的話，中方將採取堅決有力的措施阻止，甚至還有中國媒體暗示，共軍可能會派戰機攔截裴洛西的專機。

儘管裴洛西的出訪行程普遍被美國政府與軍方所反對，但今年3月剛出訪台灣，並且宣稱將在9月再次來台的美國前國務卿蓬佩奧，25日在推特發文支持裴洛西訪台，還公然表示，「裴洛西，我會陪你一起去（台灣），我雖然被中國禁止，但並不包含熱愛自由的台灣，我們那邊見！」

《華盛頓郵報》日前指出，中國就裴洛西訪台一事的強硬立場讓拜登政府陷入兩難，因為美國議長擁有自己決定出行的權力，而且如果白宮推遲裴洛西的出訪，將讓拜登因在台灣問題表現軟弱而受攻擊，並且讓北京誤會，其強硬策略有效，且對美國代表團訪問台灣具有否決權。

然而，如果拜登政府支持裴洛西訪台，那就會讓華府致力於緩解與北京關係的努力化為烏有，而且美國的盟友也擔心裴洛西此行是在挑釁中國，進而影響美方與他們在台灣問題上的合作。

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