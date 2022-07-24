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科學168教育博覽會人氣爆棚　嘉義市住房率直逼滿房

▲▼嘉義市科學168博覽會在港坪體育館舉辦現場湧進滿滿人潮。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市科學168博覽會在港坪體育館舉辦現場湧進滿滿人潮。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市科學168教育博覽會活動進入第四天，吸引數萬人次的親子到場參加。除了來自嘉義縣市的親子參加之外，更有來自台北、桃園、台中的親子遊客來到會場一起玩科學，市區不少飯店幾乎滿房，會場外的嘉義市在地品牌攤位也出現排隊購物人潮。

▲▼嘉義市科學168博覽會在港坪體育館舉辦現場湧進滿滿人潮。（圖／記者翁伊森翻攝）

會場內家長帶著孩子玩科學闖關、參加科普教室，家長把握與孩子共學的機會，玩科學也能促進親子情誼。會場的舞台進行科學競賽，家長們屏氣凝神默默為孩子加油。會場外的大樹下，家長們在樹蔭下悠閒的喝咖啡，看著孩子全神貫注的進行樹攀活動，享受溜小孩的樂趣！

▲▼嘉義市科學168博覽會在港坪體育館舉辦現場湧進滿滿人潮。（圖／記者翁伊森翻攝）

教育處林立生處長表示，明天(7/25)是科學168最後一天，要溜小孩的父母請把握機會衝！週末假期科學168教育博覽會吸引滿滿的人潮，嘉義市的飯店住房率直逼滿房狀態。辦教育也能促進城市觀光，一舉數得。

▲▼嘉義市科學168博覽會在港坪體育館舉辦現場湧進滿滿人潮。（圖／記者翁伊森翻攝）

興安國小家長會長黃佳祥表示，港坪運動公園體育館瞬間變身為科學博物館，為孩子量身打造的科學體驗，令他大開眼界」。更有孩子向工作人員表示：「昨天晚上住飯店，就是等著今天要來參加嘉義市的科學168活動，回學校後要寫一篇遊記參加暑假作業競賽」。

▲▼嘉義市科學168博覽會在港坪體育館舉辦現場湧進滿滿人潮。（圖／記者翁伊森翻攝）

今年科學168教育博覽會活動內容豐富多元、別具巧思，集結全臺高中職、大專院校及民間單位的優秀成果，除了亞洲大學辦理的「元宇宙」、中央大學的「黑洞」、國立科學工藝博物館的「沃爾巴克氏菌生物防治特展」三大主題特展；還有科學闖關攤位規劃了5大主題及科學體驗車，5大主題分別為：自然探索趣、科學體驗趣、防疫作戰趣、數位學習趣、你還可以趣，一共有45個趣味科學闖關攤位，只要集滿科學闖關攤位20個章，即可兌換每日限量500份的「闖關獎」，集滿37個章，就能兌換每日限量100份的「科學獎」，歡迎大家來闖關拿獎品。

▲▼嘉義市科學168博覽會在港坪體育館舉辦現場湧進滿滿人潮。（圖／記者翁伊森翻攝）

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