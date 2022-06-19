嘉義市「生生用平板」導入知名電腦品牌　積極推動數位學習

▲嘉義市推動「生生用平板」政策。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市推動「生生用平板」政策，由校園數位學習推動辦公室積極規劃各項前置作業，並已於5月13日領先各縣市完成載具配送至全市各國民中小學及私立中學，成為全台首個全市達陣的縣市，目前正進行載具管理系統安裝及充電車配送作業，預計將於下週全數完成，所有嘉義市學校都能直接使用。

鑑於疫情影響，各校陸續都有班級因師生確診而停止實體上課需進行線上教學，因此，嘉義市政府教育處積極辦理教育部補助平板電腦採購配送事宜，希望將線上教學最需要的平板電腦採購儘速完成。

教育處處長林立生表示，這次採購項目包含平板電腦、行動充電車及學習載具管理系統，嘉義市政府還特別採購Apple TV等多項周邊設備供各校搭配使用，讓線上教學活動在教室裡進行得更便利，且為了積極推動數位學習，嘉義市數位學習推動辦公室，已成立數位學習輔導團，並從5月份即已經開始辦理數位學習種子教師教學工作坊。

另將於7月份起辦理多場次的研習，包含設備管理、基礎操作、數位教室與學科應用等豐富的課程，讓全市所有國中小學及私中教師都能在開學前，完成數位教學素養的培訓，數位辦公室並將規劃針對家長的行動載具課程，讓家長也可以更加熟悉行動載具與線上學習，結合此次採購的平板電腦及相關設備，讓未來嘉義市國中小的課堂實體與線上數位教學呈現全新的風貌。