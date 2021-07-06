嘉市線上學習不打烊　培養國際觀力推各校有外師

▲嘉市疫情期間線上學習不打烊，力推各校有外師（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為培養孩子面對未來的關鍵能力，嘉義市推動國際教育2.0，落實雙語教學政策，提供學子停課期間也能接觸英語課程。嘉義市積極建置線上互動式英語圖書，讓孩子暑假期間也能透過自主學習，維持語言學習技巧，持續精進英語能力。學生只要登入「嘉e雲-嘉義市國中小學師生單一入口網站」(https://sso.cy.edu.tw/)，點選英語電子書系統便可以觀看線上電子書。

▲嘉市多元化教學並結合外國節慶讓學童融入節慶氣氛幫助教學（圖／記者翁伊森翻攝）

市長黃敏惠表示，嘉義市教育發展綱領四大願景為「人文第一、科技相佐、精緻創新、國際視野」，人文是發展的基礎，而英語學習是開拓孩子國際眼界的鑰匙。暑假是孩子自主學習的最佳時機，嘉義市提供豐富的英語有聲電子書，除了互動式繪本，還有以童書為主題的拼圖及小遊戲，讓學習更加多元有趣，讓孩子宅在家也能沉浸在英語環境之中。

教育處處長林立生表示，嘉義市在英語教育領域長期扎根，透過外師至學校巡迴教學，達成校校有外師之目標，並讓外師教學得以從小四到國一完整延續。為了讓孩子持續保持英語學習，嘉義市購置英語電子圖書系統，透過數位資源打破時空的限制，讓學習更加彈性，並提供更多的學習機會。

林立生也表示，自5月19日啟動的全台各級學校停課機制，考驗學校及教師的數位教學能力，嘉義市各國中小積極整合資源，讓孩子們停課不停學。暑假即將到來，這是一個陪伴孩子成長及學習的最佳時機，全嘉e起透過英語悅讀，迎接解封的曙光。

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