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嘉義市國中小卸、新任校長交接　黃敏惠勉「創新」「愛與關懷」

▲嘉義市國民中小學卸新任校長交接典禮。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼嘉義市國民中小學卸新任校長交接典禮。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市110學年度國民中小學卸、新任校長交接典禮，30日在精忠國小活動中心舉辦，市長黃敏惠及與會校長們身著魔法學校長袍，代表校長將充滿無限的創意及關懷他人的心來經營學校。典禮由市長黃敏惠親自主持並頒發聘書，並完成宣誓與印信交接儀式。黃敏惠也因曾任教職最重視教育，勉勵新任校長在前人努力之下，牢記遴選時所提出的治校理念，開創新局，讓教育更多元。

▲嘉義市國民中小學卸新任校長交接典禮。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，教育要「創新」、「愛與關懷」，校長要教導孩子們在正派善良的環境中長大，而且鼓勵他們創新思維，萬事萬物不斷變動，期許他們有帶著走的能力，更要有解決問題的能力，這一切只有從創新和愛與關懷才能激發每個孩子的潛能，感謝為教育認真付出的夥伴、議會的支持及家長的安心放心與支持，讓教育有更大的能量，「教育決定人才，人才決定未來」未來就靠大家的團結努力，才有新的作為。

▲嘉義市國民中小學卸新任校長交接典禮。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠說，教育是一種傳承，感謝與祝福退休及卸任校長的無私奉獻，人生做任何抉擇都莫忘初衷。教育力是嘉義市最重要的品牌之一，今年在台灣世界新聞傳播協會公布的全國縣市施政滿意度調查，嘉義市就在「教育品質」項目勇奪金獎：降低每班班級人數，提升教學效能；打造雙語學習情境，讓校校有外師；推動班班有冷氣及新風換氣系統，為的就是要給孩子一個最好的教育環境。

▲嘉義市國民中小學卸新任校長交接典禮。（圖／嘉義市政府提供）

教育處長林立生表示，嘉義市的校長遴選依照相關法令，建立公平、公正、透明的遴選制度，堅持著嚴謹的態度，因此非常感謝所有遴選委員在過程中的參與，為學校選出最適當的校長，這才是孩子最大的幸福。在嘉義市擔任校長是一種光榮、榮耀，不論是4位連任校長及8位轉任或新任校長榮膺新職，均宣誓代表對職位的重視，以及所擔負的責任與使命。

本學年度新任校長分別由原北興國中校長張金龍出任民生國中校長，原民生國中校長陳明君出任大業國中校長，候用校長張仁澤出任北興國中校長，候用校長謝宜岑出任北園國中校長。原民族國小校長查顯良出任興安國小校長，原興安國小校長陳文瑜出任民族國小校長，原育人國小校長吳育楷出任林森國小校長，候用校長楊家豪出任育人國小校長。

▲嘉義市國民中小學卸新任校長交接典禮。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市在黃敏惠帶領下，擦亮城市品牌，勇奪幸福城市第一名，各領域表現極為出色，而其中「教育」更為勇媽市長所重。教育因付出而傑出，教學因投入而深入，新卸任校長交接是「教育事業的接力賽」，是信念與價值的傳承，未來新任校長將秉持教育初衷，與時俱進用熱情點亮教育新希望。

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