極端氣候衝擊農業！　陳吉仲提2040年「供全國40%綠電」

▲陳吉仲說，農業綠能要滿足全部的農業用電，並提供全國40%綠電。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

高溫持續多天，有些地方甚至高達40度，農委會主委陳吉仲今（24日）表示，極端氣候是農業的最大威脅，迫使必須加緊腳步，積極尋求同時滿足調適與淨零的具體作法，進一步提出2040提供全國40%綠電目標。

陳吉仲今在臉書指出，今年4月總統蔡英文宣示台灣要在2050達到淨零轉型，在12項轉型關鍵戰略中，以增加自然碳匯、循環零廢棄、增加綠能等三項，就與農業部門息息相關，因此更進一步提出2040目標與重要措施。

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陳吉仲說明，首先是增加農業碳匯，運用增加森林面積、更新老化竹林、增加海草床與紅樹林等等做法，積極增加碳匯量1000萬公噸，其次是農業綠能要滿足全部的農業用電，並提供全國40%綠電。

陳吉仲認為，在面對極端氣候威脅下，透過農業設施屋頂來設置太陽能板，不僅可以控制設施內的作物生長養殖環境，降低氣候威脅，同時可以增發綠電，兼具調適與綠能發展。第三則是建立農業循環，妥善利用500多萬噸農業剩餘資源，運用畜禽廢棄物發展沼氣發電、利用樹枝殘渣來製作生質燃料棒等。將令人頭痛的廢棄物，再循環為能源的生力軍。

陳吉仲也提到，個別農民取得碳權的門檻太高，因此未來會透過整合方案的方式，媒合企業將資源投入各種農業淨零方案當中，並納入其ESG報告，同時也將資源回饋到農民身上外，還要建立農業碳權的認證方法，強化公信力。