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網傳「台灣鳳梨在日本只賣22元」　農委會籲別再亂傳：已無此情形

▲▼水果鳳梨,台灣鳳梨。（圖／記者許展溢攝）

▲台灣鳳梨外銷日本數量已達1萬8351公噸。（圖／記者許展溢攝）

文／中央社

近日網路再度出現台灣鳳梨在日本以每顆100日圓銷售照片，農委會今天表示，這是因COVID-19疫情影響海運，少數日本通路業者採取低價銷售，現在已無此情形，呼籲勿再轉傳照片。

行政院農業委員會今天發布新聞稿指出，近日社群媒體再度出現台灣鳳梨在日本以每顆100日圓銷售的照片，這張照片5月初起就在台日社群媒體流傳，研判應是在4月下旬所拍攝。

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農委會指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響海運時間，進而導致台灣銷日鳳梨儲架銷售壽命縮短，因此有少數日本通路業者因而採取低價銷售。

▼全國公務人員協會前理事長李來希曾經透露，台灣鳳梨在日本超便宜。（圖／翻攝臉書）

▲▼李來希透露，群組流傳台灣鳳梨在日本一顆只賣100元日幣。（圖／翻攝臉書）

不過，農委會強調，當時積極採取相關措施，並由駐日相關單位派員進行抽查監控，從4月下旬起就只剩零星個案，整體品質與低價銷售問題都獲得改善，呼籲民眾勿再轉傳舊照片，以免影響台灣鳳梨形象。

農委會也說，4月1日已經發文給外銷業者轉知日本進口商及通路業者，如果外銷鳳梨在日本通路零售價「每公斤低於300日圓（含稅）」，將不會提供海外拓銷獎勵補助，以避免有削價競爭或因有品質疑慮仍低價上架銷售，影響台灣鳳梨形象與聲譽。

根據農委會統計，今年截至7月21日止，台灣鳳梨外銷日本數量已達1萬8351公噸，較去年同期增成長4.3%。

農委會表示，今年台灣鳳梨在日本整體售價區間為每顆300至800日圓，最高售價高達每顆1280日圓，在日本超商以截切商品銷售也有不錯成績，顯示日本消費者仍非常喜愛香甜美味的台灣金鑽鳳梨。

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