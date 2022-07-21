蛋價上漲遭國民黨批滾蛋　陳吉仲回兩原因曝「蛋價回穩時間」

▲農委會主委陳吉仲指出，蛋價上漲是飼料成本上漲與疫情趨緩後，帶動餐飲旅遊關係。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台北市蛋商公會從昨（20日）起調升雞蛋產地價與批發價各2元，國民黨今（21日）批評，民進黨政府若讓人民連蛋都吃不起，請執政黨「滾蛋」，農委會主委陳吉仲今表示，蛋價上漲和飼料成本上漲，以及民眾在疫情趨緩出遊後帶動餐飲有關，預計8、9月隨玉米、黃豆等飼料價格回穩，蛋價也跟著回穩，並強調要給農民一定利潤，否則農民無法生產雞蛋，希望國民黨委員到彰雲屏等生產雞蛋地方瞭解實際狀況。

為了幫每顆重達一點五公斤以上的「大芒果蘋果」促銷，陳吉仲今天出席在台北微風超市的台南精品水果展銷會，包括立委陳亭妃也到場，媒體在聯訪時，提及國民黨委員今召開記者會，批評蛋價再度上漲2元，跟去年同期相比，漲幅更高達68%，但實質薪資卻不漲，民進黨政府若讓人民連蛋都吃不起，那就只好請執政黨「滾蛋」。

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▲農委會主委陳吉仲（右三）參與台南精品水果展銷會，為大蘋果芒果（下圖）促銷。（圖／記者許敏溶攝）

陳吉仲則直接回嗆說，請國民黨委員去瞭解實際狀況，因為包括美加等全球各地，通貨膨脹問題非常嚴重，台灣在農產品供應價格是相對非常穩定，而蛋價價格上漲有兩個原因，首先是之前飼料成本上漲，其次是相關需求在疫情趨緩後，民眾外出帶動餐飲旅遊好轉，民眾甚至往東部、南部跑，才進行雞蛋調度，導致蛋價每台斤上漲2元，一台斤10顆雞蛋，等於每顆雞蛋上漲金額不高，農委會也會讓消費者盡量購買的起。

陳吉仲強調，根據農委會掌握，玉米、黃豆等飼料在8、9月是會回穩，飼料價格也會跟著回穩，後續也將根據市場供需，滿足消費者與農民，而農民若沒有一定利潤，農民沒有辦法生產雞蛋，請國民黨委員不要在台北，而是到彰雲屏等生產雞蛋的地方，瞭解實際狀況。

媒體追問現在蛋價是否處於高峰？陳吉仲並未直接回應，但表示現在蛋價是市場供需結果，目前已經有掌握，8、9月的玉米、黃豆價格將會回穩，比高峰的6、7月還低，未來飼料成本將會調降，農民生產成本減少，蛋價自然反映市場的供需狀況，而農委會責任是穩定供應雞蛋給2300多萬的消費者，不只是雞蛋，所有糧食都是要農委會來維持供應。