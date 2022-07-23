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蛋價漲2元挨轟！陳吉仲估「8月有望回穩」：市場供需決定

▲▼農委會主委陳吉仲 。（圖／記者許展溢攝）

▲農委會主委陳吉仲 。（資料照／記者許展溢攝）

文／中央社

雞蛋批發、產地價近日每台斤均調漲新台幣2元，農委會主委陳吉仲估雞蛋價格最快8月有望回穩。他今天指出，雞蛋價格會依市場供需決定。

農委會日前表示，在市場機制下，雞蛋批發價18日每台斤已先調升新台幣2元，為50.5元，20日產地價多2元，變成42.5元，主因是天氣熱產蛋減少、國旅暢旺需求增及飼料還在高價。

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陳吉仲20日到雲林縣勘查災損指出，從未說過雞蛋不會再漲價，此波漲價是反映國際飼料價格上漲，就他了解國際玉米價格開始下跌，雞蛋價格8月有望回穩。

彰化縣溪州鄉「黑泥季」今天起一連2天登場，今年以「護水十年，江湖稻義」為主題，陳吉仲受邀出席並接受媒體聯訪。媒體詢問，有關雞蛋價格、學校午餐石斑魚入菜等問題。

▲蛋價再漲，農委會主委陳吉仲今日受訪表示，雞蛋價格是市場機制在決定的。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲蛋價批發、產地價近日每台斤均調漲2元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

對此，陳吉仲指出，雞蛋產地價創新高達每台斤42.5元，農民有足夠利潤才會生產，農委會也會確保國內雞蛋供應滿足消費者需求。

陳吉仲表示，估計玉米、黃豆價格在8月、9月回穩，飼料價格預期隨著回穩，農民生產成本降低，畜產品如雞蛋、豬肉、雞肉等就會由市場供需決定價格。

他指出，為鼓勵學校營養午餐使用國產食材，原補助每人每餐6元，5月起提高至10元，偏遠地區學校每餐更加碼至14元，百家食材業者連署盼學童能吃到石斑魚。

他表示，每名學童每餐補助額提高後，所有食材業者承諾每月額外增加1餐水產品、增加供應國內非基改豆漿等，食材業者才會藉這次機會，發動連署盼學校營養午餐也能使用石斑魚入菜，學童吃到國內優質水產品，農委會也同時推動食農教育。

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