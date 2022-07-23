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洗米1動作營養全流失！　專家再揭選米要挑「外觀好看的」

▲▼農糧署建議洗米掌握3原則，才能吃到營養的米飯。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲農委會強調，動作輕、速度快和勿搓揉是洗米的3要點。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者許展溢／台北報導

每天煮飯都要先洗米，但不是水沖一沖就好，農委會提到，其實洗米主要是為了洗去附著在上頭的「雜質與異味」，在洗米過程中，水分會逐漸滲入米粒，若將洗的時間拉長了，這一動作會造成維生素B1等營養成分就會跟著水一去不復返，所以手輕、快速等3點步驟非常重要。

農委會說明，洗米的時間過長會導致「異味一同滲入」，連帶的「無機質、維生素B1」等營養成分容易跟著流失，所以洗米的時後3要點不能忘，包括「動作輕」、「速度快」和「勿搓揉」，以手輕輕且迅速地將米攪動，之後倒掉洗米水、重新裝水，重複2至3次即完成洗米動作。

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除此之外，農委會也傳授挑選、儲藏米的小撇步，首先選擇米粒外觀良好者，最簡單的方式直接查看包裝上CNS（National Standards of the Republic of China，中華民國國家標準）選擇CNS一等及二等之包裝米。

農委會表示，選購時也要注意包袋所標示的碾製加工日期、產地、規格或保存期限、廠商資訊等，碾製日期愈接近購買日期者愈好，更重要的是挑選有品質保障、經CAS 產銷履歷或有機驗證的包裝食米。

為了良好的保存，農委會建議，不要一次買太多米，少量購買，以小包裝或真空包裝為優先，以免貯存時間過長導致生蟲，開封後的米則建議放入保鮮盒，並將米放置冰箱10°C以下保存。

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