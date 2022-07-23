雲林六房媽明年過爐紅壇今動土　下次再輪值要等80年

▲過溪股溪埔廍時隔60年才輪值，上次輪值為1961年，下一次輪值則要再等80年，因此全庄頭都非常期待並熱情參與。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林六房天上聖母今(23)日舉行112-113年過溪股紅壇新建工程動土典禮，今年由大北勢股值年，明年（2023-2024）輪值股為過溪股溪埔廍，爐主周清源表示，過溪股有16個庄頭，其中13個庄頭具備筊選爐主資格，溪埔廍上一次輪值是60年前，下一次則要等80年後。

「雲林六房媽過爐」是通過文化部文化資產局指定「國家重要民俗」。六房天上聖母係由過溪股、斗南股、土庫股、五間厝股、大北勢股共5股庄民，於每年度輪流供奉(範圍涵蓋本縣斗六、斗南、虎尾、土庫、大埤5個鄉鎮市)，六房媽無固定廟宇，是安奉在爐主所興築的「紅壇」，因此每年「過爐」儀式隆重盛大。

明年（2023-2024）輪值股為過溪股，由爐主周清源經向六房媽擲筊請示，於今日於虎尾鎮中溪里溪埔26號辦理紅壇動土典禮。過溪股介於新虎尾溪與虎尾溪之間的四個里，每逢國曆年份尾數二、七者輪值六房媽。

據了解，該股共有16個庄頭，其中有13個庄頭具備杯選爐主資格，該股為五股中庄頭數目最多者，其係以行政區作為小爐單位如下溪小爐(大庄、三塊厝)、中溪小爐(溪埔廍、下竹圍、汕尾、中興)、頂溪小爐(頂過溪、頂竹圍、崁子腳、下過溪)、惠來小爐(下惠來、大路墘、頂惠來)，因此每個庄頭等待40年甚至80年始能輪值一次，而過溪股溪埔廍時隔60年才輪值，上次輪值為1961年，下一次輪值則要再等80年，因此全庄頭都非常期待並熱情參與。

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