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雲林+545　未滿6歲幼兒莫德納疫苗今正式開打

▲雲林縣本土確診個案今日＋545例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣本土確診個案今日＋545例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（22）日新增545例本土確診個案，分別為分別為斗六103例，虎尾81例，斗南55例，西螺38例，北港47例，麥寮、土庫29例，莿桐23例，四湖22例，古坑20例，大埤、二崙、台西13例，元長、東勢12例，水林10例，林內8例，口湖、崙背7例，褒忠3例個案分佈20鄉鎮。

▲雲林縣本土確診個案今日＋545例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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▲雲林縣COVID-19疫苗接種數據分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，今日疫情新增545例確診個案中，年齡分布在未滿1-97歲，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有599人、確診者居家照護在管中有3321人。統計至7月21日止5-11歲兒童已有3萬1141人完成COVID-19疫苗第1劑接種，第2劑已2萬1649人完成接種，另18歲以上Novavax疫苗，累計已有1928人接受接種，目前皆無接種疫苗後不良反應通報。

▲雲林縣本土確診個案今日＋545例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣累計245確診死亡案例分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局指出，111年度統計本土累計確診數共80164例，其中累計245例為死亡。今日新增4例死亡確診個案，分別為2位男性與2位女性，年齡為70-80多歲之間，分別有高血壓、胃潰瘍、糖尿病、心血管疾病、癌症、帕金森氏症、精神疾病等慢性病史，4位皆已完整接種疫苗，死亡日期介於7/17至7/18，經由疾管署判定今日公告。

▲雲林縣本土確診個案今日＋545例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲111年度統計本土累計確診數共80164例年齡分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

暑假期間有許多活動陸續展開，為了保護孩子免於染疫風險，雲林縣衛生局呼籲家長儘速陪同孩童與青少年接種疫苗。

雲林縣滿6個月至5歲（未滿6歲）幼兒莫德納疫苗今（22）日開打，依照年齡區分，2歲以下的嬰幼兒建議接種於大腿前外側股外側肌，2歲以上幼兒接種於非慣用手的上臂三角肌，經醫師評估後接種。

不少家長擔心打完疫苗後的副作用，一般常見副作用包含接種部位腫痛、食慾微減弱、發燒皆是正常現象，家長可觀察7大症狀，包括有無呼吸急促或困難、臉色蒼白、精神微弱、昏睡、活動力減低、臉色蒼白及嘴唇發黑等現象，有症狀立刻就醫。

▲▲雲林縣本土確診個案今日＋545例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣滿6個月至5歲（未滿6歲）幼兒莫德納疫苗今日開打。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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