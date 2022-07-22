最大規模農業設計展在雲林　農業設計x代表色盤x永續未來

▲「農業設計展」模特兒展現農漁畜產五彩繽紛的顏色，包括蒜頭白、鯛魚藍、蘿蔔紅、生菜綠、花生黃、醬油墨等，展現出農業的層次感、創新感、文化感。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「2022雲林農業設計展」今(22)日雲耕啟動記者會，正式預告一年一度的雲林農業盛會，即將於下周六開展，同時宣告修復後的北港糖廠歷史場景即將開放。7/30-8/14在北港糖廠倉庫群重現雲林農業風華，臺灣農創園區、最大規模農業設計展邀請民眾體驗雲林最美農業設計、雲林代表色盤、雲耕永續未來。

雲林是農業大縣，為讓外界感受到農業蛻變、農業文化及農業美學，雲林縣府舉辦「農業設計展」，展場在北港糖廠舊倉庫，規劃有6大主題展示館，有蔬果主題館、漁牧主題館、稻米主題館、健康生活館、大菜市產銷館及農村美術館。今日由5位模特兒展現農漁畜產五彩繽紛的顏色，包括蒜頭白、鯛魚藍、蘿蔔紅、生菜綠、花生黃、醬油墨等，展現出農業的層次感、創新感、文化感。

以「北港糖廠」作為場地，延續歷史悠久的倉庫建築和製糖工廠（含煙囪、鐵道）、連結昔日農業風華，打造成為臺灣首座農創基地、雲林農業成果重要展示地。首屆「雲林農業設計展」將一部份臺糖舊倉庫群活化再利用， 規劃六大主題展示館，包含維度空間(蔬果主題館)、養氣食光機(健康生活館)、知稻˙好米學(稻米主題館)、大菜市(雲林產銷館)、漁牧未來式(漁牧主題館)、農村美術館(設計美學館)表現農業主題。

縣府農業處指出，除6大主題館展現雲林農漁畜產、運銷外，展館周邊農田也規劃為農業景觀區，有玉米、花卉迷宮、浪漫花海、稻草捲景觀等，展期間平假日有15場多元藝文展演、農業科技無人機展演。最特別還有超過500場的體驗課程，包括料理課程、農廢創作、生態觀察、大地餐桌、料理比賽、燒烤吧、美食市集及雲林良品等。

雲林縣長張麗善表示，這是全國首屆農業設計展，期盼透過農業文化與設計美學結合，跳脫傳統農業匡架，讓農民、鄉親感受到農業也可以展現不同風貌、方向，進而體恤農民辛苦，了解農業是多元、豐富的職業，歡迎全國各地民眾來見證農業蛻變、農業文化的改變，及如何與設計、美學結合。

▲雲林是農業大縣，為讓外界感受到農業蛻變、農業文化及農業美學，7/30-8/14在北港糖廠倉庫群重現雲林農業風華，展場在北港糖廠舊倉庫規劃6大主題展示。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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