　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

最大規模農業設計展在雲林　農業設計x代表色盤x永續未來

▲「農業設計展」模特兒展現農漁畜產五彩繽紛的顏色，包括蒜頭白、鯛魚藍、蘿蔔紅、生菜綠、花生黃、醬油墨等，展現出農業的層次感、創新感、文化感。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「農業設計展」模特兒展現農漁畜產五彩繽紛的顏色，包括蒜頭白、鯛魚藍、蘿蔔紅、生菜綠、花生黃、醬油墨等，展現出農業的層次感、創新感、文化感。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「2022雲林農業設計展」今(22)日雲耕啟動記者會，正式預告一年一度的雲林農業盛會，即將於下周六開展，同時宣告修復後的北港糖廠歷史場景即將開放。7/30-8/14在北港糖廠倉庫群重現雲林農業風華，臺灣農創園區、最大規模農業設計展邀請民眾體驗雲林最美農業設計、雲林代表色盤、雲耕永續未來。

雲林是農業大縣，為讓外界感受到農業蛻變、農業文化及農業美學，雲林縣府舉辦「農業設計展」，展場在北港糖廠舊倉庫，規劃有6大主題展示館，有蔬果主題館、漁牧主題館、稻米主題館、健康生活館、大菜市產銷館及農村美術館。今日由5位模特兒展現農漁畜產五彩繽紛的顏色，包括蒜頭白、鯛魚藍、蘿蔔紅、生菜綠、花生黃、醬油墨等，展現出農業的層次感、創新感、文化感。

以「北港糖廠」作為場地，延續歷史悠久的倉庫建築和製糖工廠（含煙囪、鐵道）、連結昔日農業風華，打造成為臺灣首座農創基地、雲林農業成果重要展示地。首屆「雲林農業設計展」將一部份臺糖舊倉庫群活化再利用， 規劃六大主題展示館，包含維度空間(蔬果主題館)、養氣食光機(健康生活館)、知稻˙好米學(稻米主題館)、大菜市(雲林產銷館)、漁牧未來式(漁牧主題館)、農村美術館(設計美學館)表現農業主題。

縣府農業處指出，除6大主題館展現雲林農漁畜產、運銷外，展館周邊農田也規劃為農業景觀區，有玉米、花卉迷宮、浪漫花海、稻草捲景觀等，展期間平假日有15場多元藝文展演、農業科技無人機展演。最特別還有超過500場的體驗課程，包括料理課程、農廢創作、生態觀察、大地餐桌、料理比賽、燒烤吧、美食市集及雲林良品等。

雲林縣長張麗善表示，這是全國首屆農業設計展，期盼透過農業文化與設計美學結合，跳脫傳統農業匡架，讓農民、鄉親感受到農業也可以展現不同風貌、方向，進而體恤農民辛苦，了解農業是多元、豐富的職業，歡迎全國各地民眾來見證農業蛻變、農業文化的改變，及如何與設計、美學結合。

▲「農業設計展」模特兒展現農漁畜產五彩繽紛的顏色，包括蒜頭白、鯛魚藍、蘿蔔紅、生菜綠、花生黃、醬油墨等，展現出農業的層次感、創新感、文化感。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林是農業大縣，為讓外界感受到農業蛻變、農業文化及農業美學，7/30-8/14在北港糖廠倉庫群重現雲林農業風華，展場在北港糖廠舊倉庫規劃6大主題展示。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►類熱浪襲台！35度高溫結業式　「水球大戰」師生家長百人歡笑混戰

►「北基隆南虎尾」中元祭　雲林虎尾「街仔普」停辦2年再登場

►稻作插秧期道路現泥濘　農機落土於車道最高罰款6千元

►醫院前身障車位、槽化線遭機車佔用　怎麼罰？警方竟出現兩套說法

►雲林斗南深夜火警！　飼料廠2樓全面燃燒
 

►石墨烯平口褲4件才549元！聰明如你一定要囤貨

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

ET快訊
林志穎自撞恩人視角影片曝光！目擊大喊「夭壽」　秒衝下車救人
夏克立友發聲！控黃嘉千阻擋聯絡8個月　曝「離婚最大原因」
男「熱中暑併新冠」高燒44度亡！醫示警「1族群」更要當心
林志穎「多處受傷及骨折」　接下來2、3天是關鍵
超商廁所嫩妹幫口交！他偷拍傳給麻吉　輕判關鍵曝
快訊／林志穎開特斯拉自撞起火！滿臉血被拖出　弟曝最新傷勢
快訊／林志穎開特斯拉自撞起火急送醫！　三弟最新回應
LIVE／林志穎滿臉血送醫　弟弟、經紀人出面說明傷勢
29歲癌末妻遭尪虐待詐捐款！「全身長蛆」啃出血洞　淚求：讓我

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

不計成本拿比賽茶做冷泡茶　鹿野農會力推油切紅烏龍

最大規模農業設計展在雲林　農業設計x代表色盤x永續未來

世界盃少棒錦標賽在台南　南消七大隊指導選手村飯店自衛消防演練

疫情蔓延下讓人生更輕鬆　美女醫師詹融怡跟著老子斷捨離

會員每月100元積沙成塔　高雄慈善協會捐贈雲林消防百萬勘災車

湖口鄉長林志華告別式　楊文科不捨：屆滿離開仍留下許多建設

工地建案出人命！ 賴香伶：應建立公私協力「職安聯盟」降災

來花蓮送特斯拉！住宿+3大活動任選1　享受浪漫七夕抽大獎

電動自行車納入管理！今年11月掛牌上路　未投保禁登記發照

大台南會展中心啟用　在地科技廠商熱情參展

駕駛左轉擦撞行人落跑　騎士追上問竟回沒看到

媽買臭豆腐回家被嫌臭...　貓一旁猛埋沙：幹嘛吃屎

長腿男無視特斯拉充電　奪充電槍餵飽自己愛車

高雄蓮池潭風帆船翻覆！9歲童亡...教練遺體尋獲

可愛日本妹拉人力車兼導遊　朝氣介紹景點網：想出國了

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

56歲美魔女「爆乳裝+網襪」神凍齡！　小26歲鮮肉男追求：老娘都可以生你

實測不同地點烘手機！3天後「滿滿細菌」超嚇人

禹英禑身邊有「春日暖陽」♥　幫情敵助攻、還為她吵架...看哭惹

丟丟妹被爆賣磷酸鹽蝦仁　高雄衛生局赴工廠稽查！

不計成本拿比賽茶做冷泡茶　鹿野農會力推油切紅烏龍

最大規模農業設計展在雲林　農業設計x代表色盤x永續未來

世界盃少棒錦標賽在台南　南消七大隊指導選手村飯店自衛消防演練

疫情蔓延下讓人生更輕鬆　美女醫師詹融怡跟著老子斷捨離

會員每月100元積沙成塔　高雄慈善協會捐贈雲林消防百萬勘災車

湖口鄉長林志華告別式　楊文科不捨：屆滿離開仍留下許多建設

工地建案出人命！ 賴香伶：應建立公私協力「職安聯盟」降災

來花蓮送特斯拉！住宿+3大活動任選1　享受浪漫七夕抽大獎

電動自行車納入管理！今年11月掛牌上路　未投保禁登記發照

大台南會展中心啟用　在地科技廠商熱情參展

「人間水蜜桃」壯壯破尺度寫真曝！爸一看：拒絕出版

趙傳等一年才開唱　直接曝光2嘉賓「有大咖女星＋超夯樂團」

網收騷擾訊息「我是鳳梨鼠鼠，加我藾！」　本尊笑了：這是08喔

張泰山場內轟時還是「飄髮哥」自認都沒老：頭髮不見而已

峇里島木雕、台灣海洋生態　暑期教師研習課程多精彩

隔壁頻傳敲打聲「晚上11點還在吵」　他住到崩潰：我該搬家嗎？

虎航遭駭客網路攻擊！　公司：旅客資料無外洩

林志穎自撞恩人視角影片曝光！目擊大喊「夭壽」　秒衝下車救人

「海邊小石頭」竟是世上最毒魚！他還伸手逗弄　一查驚覺逃死劫

沛小嵐拍鬼片「第一天就嘔吐」　兩度夢見楊謹華：她坐在角落瞪我

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

地方熱門新聞

特斯拉過卡充電遭拔槍！車主見畫面氣炸

抗癌5年仍無力挽回　癌末女舉辦生前告別式

青埔某大樓發生憾事　賴香伶批勞檢慢半拍

彰化500盞路燈晚間大停電　道路一片黑

桃園閩南文化節　《九天》廟會陣頭戲登場

桃園推廣民宿熱區　成立在地諮詢中心

金門大橋「全橋合攏」10月完工通車

電動自行車納入管理　今年11月掛牌上路

熱昏了！腳踏車騎士暈眩摔落人行道

麻將會館變賭場 點數可換現金月入60萬警方也覺不可思議

台東熱門溫泉套房還有15間　8/2第二次拍賣

鬼月台南尋鬼導覽1百名額秒殺

湖口鄉長林志華告別式　楊文科不捨

全國技能競賽雲嘉南分署授旗

更多熱門

相關新聞

類熱浪襲台！35度高溫辦「水球大戰」結業式

類熱浪襲台！35度高溫辦「水球大戰」結業式

即將迎來今年最熱高溫，氣象局也發佈高溫燈號。中部地區為橙色燈號「有連續出現36度高溫的機率」。消暑無非玩水最能解熱，雲林一家幼兒園今（22）日為畢業生結業日，在學校的最後一天逢上類熱浪襲台，園方辦理「水球大戰」，全園師生家長近百人歡樂消暑，也為孩子留下在校園最歡樂的美好回憶。

虎尾「街仔普」中元祭停辦2年再登場

虎尾「街仔普」中元祭停辦2年再登場

雲林第二次追加劑擴大開放　這兩種人可接種

雲林第二次追加劑擴大開放　這兩種人可接種

大師離世偶戲面臨斷層！　台灣戲曲學院簽MOU

大師離世偶戲面臨斷層！　台灣戲曲學院簽MOU

稻作插秧期道路現泥濘　農機沿路落土最高罰6千

稻作插秧期道路現泥濘　農機沿路落土最高罰6千

關鍵字：

農業設計展雲林北港糖廠雲林縣政府農業處

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林志穎駕特斯拉自撞！滿臉血脫困

林志穎駕特斯拉自撞　原因曝光！

快訊／林志穎親弟急奔醫院！

愛情長跑10年！YT情侶CP「宣布分手」

女友絲襪「濕濕的」忘在學長家　男一聽臉綠

房價1千萬「他只喊850萬」激戰深夜3點！屋主點頭了

林志穎撞車畫面曝！迴轉11秒後撞斷指示桿

高中生家長找議員助理施壓　學校反送1大過　

林志穎自撞起火　6歲兒獲救第一句話曝

快訊／動滋健身券抽籤結果出爐

先救孩再拉出林志穎！救命恩人「手上都是血」

林志穎驚傳車禍！1月才PO試駕特斯拉照片

公公常待在神明廳！她「驚見1幕噁炸」夫道歉

林志穎自撞車禍！手上錶款曝身分

同事車內放1神物香爆　網：CP值超高

更多

最夯影音

更多
駕駛左轉擦撞行人落跑　騎士追上問竟回沒看到

駕駛左轉擦撞行人落跑　騎士追上問竟回沒看到
媽買臭豆腐回家被嫌臭...　貓一旁猛埋沙：幹嘛吃屎

媽買臭豆腐回家被嫌臭...　貓一旁猛埋沙：幹嘛吃屎

長腿男無視特斯拉充電　奪充電槍餵飽自己愛車

長腿男無視特斯拉充電　奪充電槍餵飽自己愛車

高雄蓮池潭風帆船翻覆！9歲童亡...教練遺體尋獲

高雄蓮池潭風帆船翻覆！9歲童亡...教練遺體尋獲

可愛日本妹拉人力車兼導遊　朝氣介紹景點網：想出國了

可愛日本妹拉人力車兼導遊　朝氣介紹景點網：想出國了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面