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大暑+土用丑日！浪鰻口湖61線澎湃海味上桌　推廣雲林在地漁產

記者蔡佩旻／雲林報導

今天是日本傳統的「土用丑」之日，是享用鰻魚的最佳時間。雲林鰻魚養殖佔有重要地位，尤其口湖鄉鰻魚產量及產值居全國之冠，佔比逾五成以上，今（23）日雲林縣政府、雲林縣觀光休閒產業策略聯盟協會及全家便利商店，於辦理「浪鰻口湖」幸福61澎湃海味上桌，推廣鰻魚、台灣調、石斑在地優質農漁產品。

▲雲林縣政府、雲林縣觀光休閒產業策略聯盟協會及全家便利商店，於辦理「浪鰻口湖」幸福61澎湃海味上桌，推廣鰻魚、台灣調、石斑在地優質農漁產品。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府、雲林縣觀光休閒產業策略聯盟協會及全家便利商店，於辦理「浪鰻口湖」幸福61澎湃海味上桌，推廣鰻魚、台灣調、石斑在地優質農漁產品。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣觀光休閒產業策略聯盟協會理事長吳瑞忠指出，今天是日本傳統的「土用丑日」是季節交替的時候，日本人在這時候一定要用鰻魚來補身體，我們推廣「土用丑日」在台灣，消費者來口湖休息站，即可選購雲林沿海所出產的蒲燒鰻、白鰻，生鮮鰻等優質漁產品。

全家便利商店商場管理部部長陳耀嘉說，全家便利商店與在地櫃商合作，藉由實體販售，再加上商城，讓消費者可以藉由全家 APP「全+1商城」上架直接訂購，透過店到店等服務，讓整個台灣地區民眾都可以輕鬆享受最好最新鮮的優質農漁產品。

▲雲林縣政府、雲林縣觀光休閒產業策略聯盟協會及全家便利商店，於辦理「浪鰻口湖」幸福61澎湃海味上桌，推廣鰻魚、台灣調、石斑在地優質農漁產品。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府、雲林縣觀光休閒產業策略聯盟協會及全家便利商店，於辦理「浪鰻口湖」幸福61澎湃海味上桌，推廣鰻魚、台灣調、石斑在地優質農漁產品。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，鰻魚自古即被視為養生補品，營養價值極高，除了鰻魚之外，雲林也是台灣鯛、石斑魚等重要的水產品養殖基地，不僅締造了上億的營收，養殖品質更深受國內外廠商認同，打入了連鎖通路，也獲速食業青睞，帶動地方許多就業機會。

農業處長魏勝德說明，縣政府近年積極推動「雲林良品」品牌認證，聘請專家學者組成委員會審查，目前已有545件農特產品取得認證，獲得認證的產品，也透過輔導包裝與行銷，媒合上架至雲林良品電商平台及全台各大通路，重點輔導雲林在地農業推廣雲林各地特色之農漁產品。

▲雲林縣政府、雲林縣觀光休閒產業策略聯盟協會及全家便利商店，於辦理「浪鰻口湖」幸福61澎湃海味上桌，推廣鰻魚、台灣調、石斑在地優質農漁產品。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府、雲林縣觀光休閒產業策略聯盟協會及全家便利商店，於辦理「浪鰻口湖」幸福61澎湃海味上桌，推廣鰻魚、台灣調、石斑在地優質農漁產品。（圖／記者蔡佩旻攝）

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