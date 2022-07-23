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空氣凍結！鄭文燦拱天宮團拜惹怒跪地婦　遭嗆：這種政客真丟臉

▲▼鄭文燦或民進黨苗栗縣長參選人徐定禎22日參拜白沙屯拱天宮媽祖時，遭民眾怒嗆，「有你們這種政客真的丟臉」。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲鄭文燦和民進黨苗栗縣長參選人徐定禎22日參拜白沙屯拱天宮媽祖時，遭民眾怒嗆，「有你們這種政客真的丟臉」。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵、林冠吟／桃園報導

桃園市長鄭文燦22日陪同民進黨苗栗縣長參選人徐定禎前往白沙屯拱天宮參拜，不過當眾人站在正殿前準備進行祭拜儀式時，恰好有一名婦人跪在案桌前祈求，被廟方請起，希望她能禮讓，因而引發婦人不滿，讓婦人怒飆罵，「有你們這種政客，真的丟臉，佔著一個廟，別人都不能拜」，讓氣氛瞬間凝結，鄭文燦等人也只能尷尬呆立在一旁，等待廟方安排。

民進黨苗栗縣長參選人徐定禎22日率領一眾綠營縣議員等人，在桃園市長鄭文燦、民進黨副秘書林飛帆、立委沈發惠等人的陪同下，一起前往白沙屯拱天宮參拜媽祖，同時也宣告「苗栗隊」正式成軍。

不過一群人在接受廟方安排準備進行祭拜流程時，一夥人在正殿前排排站準備上香，但正殿的案桌前，正好有一名婦人早已跪案桌前進行跪拜，虔誠祈禱，廟方人員見狀也上前好意請婦人禮讓。

▲▼鄭文燦和民進黨苗栗縣長參選人徐定禎22日參拜白沙屯拱天宮媽祖時，遭民眾怒嗆，「有你們這種政客真的丟臉」。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲鄭文燦和民進黨苗栗縣長參選人徐定禎22日參拜白沙屯拱天宮媽祖時，遭民眾怒嗆，「有你們這種政客真的丟臉」。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼鄭文燦或民進黨苗栗縣長參選人徐定禎22日參拜白沙屯拱天宮媽祖時，遭民眾怒嗆，「有你們這種政客真的丟臉」。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲婦人拆下護頸怒表示，「我手術，我來還願不行喔！」。（圖／記者蔡文淵翻攝）

不過婦人疑似因不滿被廟方打擾，被廟方人員扶起後，怒拆下頸圈指著喉嚨表示，「我手術，我來還願不行喔！」總幹事陳春發見狀也頻頻對婦人表示歉意，「不好意思，1分鐘、1分鐘就好」，婦人疑似因此心情大受影響，對著廟方人員等怒吼，「有你們這種政客，真的丟臉，佔著一個廟，別人都不能拜」。

陳春發等工作人員，在將婦人扶起後，也頻頻向婦人致歉，不斷重複，「不好意思」，而婦人被請起站到旁邊後，苗栗縣長參選人徐定禎也站在主祭位置準備獻花，但婦人仍氣憤難平，再對著主殿前一群人怒罵，「不是不好意思，我們不是人嗎？笑死人了」，隨後再不顧廟方人員的阻攔，繼續跪在案桌前低頭參拜，讓現場氣氛相當尷尬。

▲▼鄭文燦和民進黨苗栗縣長參選人徐定禎22日參拜白沙屯拱天宮媽祖時，遭民眾怒嗆，「有你們這種政客真的丟臉」。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲徐定禎站上主祭者位置進行獻花、獻果時，婦人不顧廟方阻攔，再度跪在案桌前。（圖／記者蔡文淵翻攝）

總幹事陳春發事後也向媒體表示，拱天宮沒有任何政黨、派系的色彩，只要有向廟方請託團拜，廟方皆會安排，此次事件僅是突發狀況，應是女信徒一時情緒問題，有些事情想要抱怨，後續也並未釀成相關衝突。

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