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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

花人民錢喝酒？凌濤要求鄭文燦公開「市長官邸飲宴名單經費」

記者羅婉庭／台北報導

國民黨桃園市議員參選人凌濤爆料民進黨桃園市長參選人林智堅、桃園市長鄭文燦及市府局處首長在市長官邸飲宴輔選，質疑鄭文燦涉嫌違反行政中立、濫用公帑之嫌。凌濤今（21）日再要求市府24小時內公布7／2林智堅宣布參選後，市長官邸所有飲宴的名單及經費。

凌濤日前踢爆鄭文燦及市府勞動局長吳宏國陪同林智堅飲宴，且逐桌敬酒，桃園市衛生局採高標防疫規格各裁罰3千元。繼昨晚抓包地點就是在桃園市長官邸之後，凌濤今日上午指出，對於納稅錢的去向，桃園市民有知的權力，因此他呼籲市府，限期24小時內公布，從7／2林智堅宣布參選在桃園第一個公開行程之後，「市長官邸飲宴所有名單及經費」，否則將具函向政風單位檢舉。

凌濤強調，有哪些是輔選餐會？餐飲費用是誰出的？市長特別費？總共吃了多少頓、喝了多少酒，花了人民多少錢來輔選？若輔選林智堅場地是「市長官邸」，水電場地修繕都是公家出資，鄭文燦市長將面臨濫用公帑之嫌。市府竟還回應在官邸慰勞相關人士，「是很正常的事。」凌濤批評，「花市民的錢輔選，哪裡正常？」凌濤說，市民都在看，不能船過水無痕，沒有任何一項檢驗，桃園市府可以閃躲。
▲林智堅、鄭文燦於是長官邸飲宴，並逐桌敬酒遭衛生局開罰。（圖／凌濤辦公室提供）

▲林智堅、鄭文燦於是長官邸飲宴，並逐桌敬酒遭衛生局開罰。（圖／凌濤辦公室提供）

 

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