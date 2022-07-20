鄭文燦林智堅逐桌敬酒案罰3千　議員參選人再爆：地點是市長官邸

▲國民黨籍桃園市議員參選人凌濤在臉書上公布，桃園市長鄭文燦與林智堅逐桌敬酒案已帶頭觸犯防疫規定。（圖／翻攝自凌濤臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨籍桃園市議員參選人凌濤昨（19）日在臉書上爆料，桃園市長鄭文燦帶著林智堅與市府勞動局長吳宏國在某餐廳向與會來賓逐桌敬酒，已帶頭觸犯防疫規定。市府衛生局隨即宣布，將採高標防疫規格各裁罰3千元；未料凌濤今天進一步在臉書二度爆料，經查該餐廳就是市長官邸。對此，市府新聞處回應，市長感謝各界團體、議員、來賓，在官邸慰勞相關人士是很正常的事，市府也都會依照相關規定辦理。

針對凌濤在臉書爆料，鄭文燦市長日前帶著林智堅、市府勞動局長吳宏國在某餐廳向與會人士逐桌敬酒，市府不只違反行政中立輔選，林智堅、吳宏國「逐桌敬酒」違反防疫規定，應立即開罰；市府衛生局則回應：「雖然無明確訂定自宅的相關規定，但採嚴格標準，將對3人各開罰3000元」。

未料凌濤今天再度爆料指稱，依據「牆面上的字畫、櫥櫃上的簽名棒球、小豬公仔，經比對都已吻合。」逐桌敬酒的地點正是鄭文燦的市長官邸。

▲國民黨籍桃園市議員參選人凌濤在臉書上公布，桃園市長鄭文燦與林智堅向與會人士致意。（圖／翻攝自凌濤臉書）

凌濤認為，不管在哪裡，「餐飲場所」就是不能逐桌敬酒，哪裡有分自宅、餐廳，奉勸衛生局不要為了鄭文燦、林智堅創造新解釋，繼續拗；此外，市長官邸的水電費誰出的？難道不是人民納稅錢嗎？鄭市長可以大張旗鼓，席開多桌，用來當作輔選請客吃飯的場地嗎？鄭文燦市長、林智堅有必要出來，說清楚講明白！

對此，市長鄭文燦今天表示，選舉活動逐桌敬酒的問題，原來中央指揮中心的規範是在餐廳不得逐桌敬酒，在民宅它的規範事實上是沒有的，不過考慮到高標準，所以昨天請衛生局依照高標準來裁罰3千元，等於是鄭文燦罰鄭文燦，這個規範還沒解除，就是餐廳的敬酒目前還沒有開放，不能逐桌敬酒，如果有辦活動，就請在台上象徵性敬酒就可以了，民宅雖然沒規範，基於高標準考慮，該罰就罰，也是讓大家知道，現在防疫規範雖然逐漸解封，但是有些規範還在，大家就必須要遵守。

林智堅也強調：「這件事情是前天（18日）晚上，我們尊重桃園市衛生局的查處，過去在各項防疫工作上我都非常的嚴謹，未來我們還是會強化自己在各項防疫的一個措施。」

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