民調：5成民眾不滿陳時中防疫表現　6成不信每日確診、死亡數

▲啟思民本基金會「7月份民本調查－防疫議題」發布記者會。（圖／啟思民本基金會提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

國民黨前主席、立委江啟臣擔任董事長的啟思民本基金會今（22）日公布最新防疫民調，民調顯示，中央政府處理疫情表現的滿意度，有45.3%的民眾滿意，53.8%不滿意；政府購買取得疫苗的情形，44.2%滿意、54.4%不滿意；關於有人批評指揮中心針對遺體火化有指引不明或說法前後不一導致亂象叢生的說法，則有64.1%的民眾同意這樣的說法，30.2%不同意。

啟思民本基金會今日舉辦「7月份民本調查－防疫議題」發布記者會。關於指揮中心每日公布的確診和染疫死亡數，相信的比例為35.6%，不相信達61.2%。社會高度關注的BA.4和BA.5病毒變異株入侵，有35%的民眾對政府防止能力有信心，63%的人沒信心。

關於指揮中心人事變動題組，有42%的民眾滿意前任指揮官陳時中任內處理疫情的表現，56.1%不滿意；至於針對新任衛福部長薛瑞元和指揮官王必勝，則有37.7%的民眾滿意這樣的人事安排，45.2%不滿意。

在防疫政策題組裡，針對放寬入境3+4規定，有38.5%表示同意、56%不同意；而針對放寬確診者隔離7+7部分，則有46%同意、49.2%不同意。紓困振興部分，針對目前為止政府推出、執行的紓困振興方案，38.2%民眾滿意，57.3%不滿意。

江啟臣表示，整體來看，多數民眾都並不滿意蔡政府的表現。民眾對政府公布確診、死亡數的高度不信任，顯示許多人可能認為染疫黑數和超額死亡的情況真實存在。而對政府防止BA.4和BA.5沒信心，也呈現國人對疫情二度大流行的憂心，這也使得民眾並不太贊成放寬邊境管制。

江啟臣認為，民眾顯然對政府8400億的紓困振興執行效果相當不滿意，而各區域滿意度有巨大落差，比如雲嘉南滿意達4成7，中彰投卻僅2成8，更顯示中央政府在紓困振興、資源分配上有區域失衡的情況。



前立法委員沈富雄表示，王必勝比陳時中好多了，決策的政治考量比較低，陳時中過去決策轉向太慢，且沒有充分解釋，因此民眾對陳時中團隊滿意遠比不滿意少。沈富雄說，防疫單位上半場做的好，但OMICRON進來之後就亂七八糟，煞車踩油門都不行，陳時中當指揮官跟當候選人是完全不一樣的人，當指揮官，對台北市很不好，當候選人卻很好，完全不一樣的態度，根本判若兩人。

新光吳火獅紀念醫院行政副院長洪子仁預測為，疫情在七月底八月初會逐漸平緩，但最近包括日本、歐洲的確診數仍有反彈趨勢。不過第一波的輕症適應期，和第二波的社會反應會不太一樣，經過這三個月，民眾已經知道如何面對疫情，回歸正常生活。洪子仁說，在新任部長和指揮官的題目裡，許多民眾未表態，顯示對新團隊是有期待的。不過針對邊境檢疫和確診隔離放寬，民眾還是比較傾向步步為營、不要一下就放太寬鬆。

啟思民本基金會執行長黃子哲說，整體來看，台灣民眾對蔡政府、陳時中，是不滿意的。其中火化之亂的不滿意度更高於滿意3成，相對其他題組的1成，顯示這件事對台灣人民情感很傷。

黃子哲表示，相當訝異陳時中不滿意度這麼高，民進黨還堅持要提名，根本是橫柴入灶，把台北市民當塑膠。現在擔任陳時中主任委員的陳建仁，過去曾說3+11要檢討，應有配套，但現在卻每天誇讚陳時中，到底哪個才是真的？難怪林佳龍都認證，陳時中仇恨值高，防疫表現不好。

黃子哲認為，陳時中應當先道歉再參選，最近雖然對萬華有道歉，但在疫苗議題上，卻仍未致歉，截至此時此刻，美國仍然不認可高端，過去也曾說BNT在大陸深圳分裝，錯誤疫苗政策和言論造成人民困擾，難道陳時中不應該也要道歉嗎？

本次民本調查針對全國18歲以上的網路人口，於今年7月19日至20日期間，在Facebook投放廣告發送問卷，並剃除IP重複者，一共回收1033份有效問卷。抽樣誤差在95%的信心水準下，為正負3.05%內。