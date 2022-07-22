陳時中見面會下周開跑　許淑華曝基層期待「1人1場還不夠」

▲陳時中上午前往松山慈祐宮參拜，支持者情緒高昂。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中近日展開「全區走透透」行程，每天上午赴各地宮廟參香祈福，支持者反應熱烈，台北市黨部也規劃26名議員參選人見面會，預計自25日起至8月7日連續舉辦26場。對此，台北市議員許淑華今（22日）上午受訪笑說，基層很期待見到陳時中，她規劃500人為主的室內場地，議員1人1場還不太夠，「地方行程一定要排得非常滿」。

根據台北市黨部規劃，陳時中見面會將在下週一晚上開跑，規劃由市議員參選人邀請安排，總計26場次，藉此拉近陳時中與民眾的距離。

陳時中今天上午赴松山慈祐宮參香祈福時受訪說，選舉最主要是讓大家多認識、跟市民多報告，市府裡面也要努力地做，市府員工非常優秀，他要更體諒市民、體諒員工，讓有領導、協調力的人入主市府，此外，也需要議員監督、提供地方需要，大家提出意見，幫助「會做事情的團隊」能夠做對事情，讓地方越來越繁榮。

許淑華受訪則說，26場見面會規劃非常密集，時間也包括週六及週日，她的場次至少動員500人，「基層很多人期待要見部長，這也是議員跟競總這邊建議的，既然已經起手式起來，我們就要開跑了，地方行程一定要排得非常滿」，未來也會辦各公會、協會見面會，一起打贏選戰。