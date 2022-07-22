陳時中稱「沒擋BNT」　蔣萬安痛批：在國會公然說謊就是證據

▲蔣萬安出席「台北國際婦幼用品大展」開幕式。（圖／記者陳家祥攝）

記者崔至雲／台北報導

年底九合一大選即將開打，台北市長選戰備受關注，台北市長柯文哲日前接受節目訪問時砲轟民進黨台北市參選人陳時中阻擋BNT疫苗進口，陳時中則回應「我絕對沒有擋」。對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安痛批，這是「公然說謊」，當時他說復必泰是在中國分裝，這就是阻擋疫苗採購的證據。

陳時中近來被批是落跑選台北市長，蔣萬安今（22）日出席婦幼展時表示，陳時中的防疫成績就是不及格，這已經是全民共識，不管是3+11拿不出會議紀錄、阻擋疫苗採購，或是讓市民朋友大排長龍來買快篩試劑，甚至當時一直呼籲的快篩陽即確診即刻給藥的政策，這些忽視民眾健康權益事情，他想民眾都不會忘記。

對於陳時中說他沒有檔BNT？蔣萬安回應，去年五月陳時中在國會就公然說謊，當時他說復必泰是在中國分裝，但德國BＮＴ很明確的回覆就是在原廠包裝發貨，這樣公然說謊，其實就是阻擋疫苗採購的證據。

蔣萬安表示，去年6月23日慈濟要來捐贈疫苗，陳時中說民間疫苗很多，已經太多會造成困擾，甚至當時為了搶打疫苗，民眾跌倒的畫面大家都印象深刻。他強調，政治人物其實要對人民有誠信，而不是像陳時中一直說謊。

