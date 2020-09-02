雲林虎尾中元祭　「街仔普」5千桌...普渡場綿延3公里

記者蔡佩旻／雲林報導

一年一度虎尾中元祭今日下午隆重熱鬧登場，七大普渡會在市區街道擺設供桌，舉行「街仔普」，供桌估計逾5千桌，附近民眾、商家豐盛祭品擺上桌，款待「好兄弟」，市區街道全部成為普渡場，綿延3公里，入夜後，普渡壇燈火燦爛，各種民俗、小吃攤位林立，湧入數萬遊客，宛如不夜城。

▲ 各區普渡題材內容包羅萬象，讓人目不瑕給，成為虎尾中元祭的一大特色。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣虎尾中元祭「街仔普」有70餘年歷史活動，今天熱鬧豋場，街道全部成為普渡場，現場一尊身穿金黃盔甲鬼王「大士爺」神像，紙糊雕塑身高360公分，青面獠牙，坐鎮普渡會場管理眾鬼，普渡會場也用紙糊搭建「男堂」、「女室」提供給「好兄弟、好姊妹」梳妝、盥洗用，添增濃濃人情味。

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▲雲林縣虎尾中元祭「街仔普」有70餘年歷史活動，今天熱鬧登場，街道全部成為普渡場。（圖／記者蔡佩旻攝）

虎尾中元祭屬典型的「市仔普」，7大普渡區規劃不同的普渡的特色，開鬼門的首日午後在市區街道普渡；中元節當日則有大型普渡壇、冰雕、光雕秀等活動，下午開始市區供桌延綿，讓附近民眾、商家金豐盛的祭品擺上桌，款待「好兄弟、好姐妹」。

▲ 身穿金黃盔甲鬼王「大士爺」神像，紙糊雕塑身高360公分，青面獠牙，坐鎮普渡會場管理眾鬼。（圖／記者蔡佩旻攝）

沿街擺設雞鴨魚肉等山珍海味供品，祭拜「好兄弟、好姊妹」外，為了讓供桌上的祭品看起來更豐盛，更有設置「看桌」的祭祀擺設，有五穀雜糧桌及美食點心區搭配蔬果雕料理上，還備盥洗用具區讓好兄弟盥洗盛裝出遊。

▲ 普渡會場也用紙糊搭建「男堂」、「女室」提供給「好兄弟、好姊妹」梳妝、盥洗用，添增濃濃人情味。（圖／記者蔡佩旻攝）



為了讓供桌上的祭品看起來更豐盛，更有可看性，設置「看桌」的祭祀擺設，有五穀雜糧桌擺出「羊年北區虎尾中元祭」的字樣，美食點心區搭配蔬果雕等料理上桌，各區普渡題材內容包羅萬象，讓人目不瑕給，成為虎尾中元祭的一大特色。

▲ 虎尾中元祭屬典型的「市仔普」，中元節當日有大型普渡壇、冰雕、光雕秀等活動。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲ 各區普渡題材內容包羅萬象，用毛巾摺成水果蛋糕的供品，讓人目不瑕給，多樣化是虎尾中元祭的一大特色。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣虎尾中元祭「街仔普」有70餘年歷史活動，今天熱鬧登場，街道全部成為普渡場。（圖／記者蔡佩旻攝）



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