來花蓮送特斯拉！住宿+3大活動任選1　享受浪漫七夕抽大獎

▲▼即日起到花蓮旅遊住宿並參加3大活動任選1，就有機會抽中大獎特斯拉。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

隨著疫情趨緩，花蓮各項大型活動輪番上陣，包含現正盛大舉辦中的「紅面鴨FUN暑假-趣花蓮FUN鴨力」活動，緊接的是本周五開始連續三天的「花蓮縣原住民族聯合豐年節」，7月30日則有「香愛七星潭」閃愛派對活動，現在參加各項活動並於合法旅宿住宿，就有機會獲得特斯拉和Gogoro電動機車等大獎！

▲▼7月30日在七星潭賞星廣場海灘舉辦「香愛七星潭」閃愛派對，舉辦疊石活動，享受浪漫七夕夜。

觀光處長張志翔表示，現在是到花蓮旅遊最好的時機，七月開始週週都有大型活動，花蓮縣政府更推出「花蓮永續樂遊獎勵方案-特斯拉等你抽」，遊客只要到花蓮住宿，並參加指定活動「紅面鴨FUN暑假 趣花蓮FUN鴨力」或「花蓮縣原住民族聯合豐年節」，或前往旅遊點之一的七星潭參加「香愛七星潭」閃愛派對，於活動官網（https://trip.hl.gov.tw/）登錄資料後，即可參加抽獎，更可搭配交通部觀光局的悠遊國旅補助，於平日（週日至週四）入住有參加活動的合法旅宿，每房每晚最高折抵800元，符合加碼資格者最高折抵1300元。

想好怎麼過七夕了嗎？花蓮縣政府於7月30日在七星潭賞星廣場海灘舉辦「香愛七星潭」閃愛派對，提供戀愛市集、浪漫音樂、活動限定海味霜淇淋、海邊疊石及盤中甜點疊石等五種玩法，全台各地戀人可帶著野餐墊一同在七星潭寫下難忘的浪漫故事，現在還可參加線上疊石攝影比賽，分為「七星潭疊石」及「KUSO疊石」組，獎品包含花蓮福容飯店住宿券及價值1000元的花蓮好Q購物金！

詳情請見花蓮觀光資訊網https://reurl.cc/q5QRVp。