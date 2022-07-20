雲林衛生局公布嬰幼兒莫德納接種時間地點　呼籲民眾踴躍施打

▲雲林縣本土確診個案今日＋654例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（20）日新增654例本土確診個案，分別為分別為斗六139例，虎尾107例，斗南62例，北港37例，莿桐35例，台西31例，西螺27例，大埤、古坑、元長23例，四湖21例，麥寮、崙背18例，林內、二崙16例，土庫13例，口湖12例，水林11例，褒忠10例，東勢6例個案分佈20鄉鎮。

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▲111年度統計本土累計確診數共79010例年齡分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，今日疫情新增654例確診個案中，年齡分布在未滿1-102歲，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有667人、確診者居家照護在管中有3440人。統計至7月19日止5-11歲兒童已有3萬1118人完成COVID-19疫苗第1劑接種，第2劑已2萬1442人完成接種，另18歲以上Novavax疫苗，累計已有1553人接受接種，目前皆無接種疫苗後不良反應通報。

▲雲林縣累計240確診死亡案例分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局指出，111年度統計本土累計確診數共78356例，其中累計240例為死亡。今日新增3例死亡確診個案，分別是1位男性與2位女性，年齡皆為80多歲，分別有高血壓、高血脂、腦中風、失智症、帕金森氏症、精神疾病等慢性病史，其中1位已接種2劑疫苗，另2位未曾接種疫苗，死亡日期介於7/10至7/16，經由疾管署判定今日公告。

雲林縣政府公佈6個月至5歲嬰幼兒COVID-19疫苗各鄉鎮接種時間與地點。



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