直擊／「龍山寺陳情男」如影隨形？　陳國榮又現蹤陳時中行程

▲「龍山寺陳情男」今天上午又出現在陳時中參香行程。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中展開各區參香行程，今（22日）上午赴松山慈祐宮，現場警力戒備嚴陣以待，但「0206期權受害自救會」成員陳國榮連續第三天現蹤陳情，對於媒體追問是否是國民黨參選人蔣萬安支持者？陳僅說，這是政治話術、轉移焦點，並強調7月20日他被警察拖走一事是否執法過當，社會自有公斷。

陳時中連續3天遇陳國榮陳情抗議，日前陳國榮在龍山寺被警察架走的畫面，引發社會譁然，蔣萬安更狂酸「以民為先卻把民眾拖旁邊」；陳時中昨天受訪則表示，市民有任何意見，他都願意透過任何管道了解，警察對於任何參選人都有維持秩序的做法。

陳國榮今天上午「如影隨形」又出現在陳時中參香行程，他先向媒體記者「深深一鞠躬」表達感謝，並指台灣是一個民主法治的國家，公務人員行使公權力都有法規明文規定，7月20日龍山寺警察「人民保母」執法方式是否適法、適當，社會自有公斷；他也重申說，「選擇權大屠殺金融詐騙事件」就是金融犯罪，痛批期貨商以作假帳的手法騙客戶錢。

不過，面對媒體記者追問，為什麼不去找蔣萬安，是否支持蔣萬安等語。陳僅說，這是政治話術、轉移焦點。民進黨台北市黨部主委張茂楠也頻頻勸說，這是媒體採訪行程，請不要模糊焦點，並將陳請到廟內。但陳仍質問，陳時中與自己都是「平民」，他可以來的地方，為什麼自己不能來？

▼陳國榮進入廟內後，多名警察團團包圍，立委莊瑞雄也再度關注其訴求。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）