　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

直擊／「龍山寺陳情男」如影隨形？　陳國榮又現蹤陳時中行程

▲民進黨台北市長參選人陳時中前往松山慈祐宮參拜，抗議民眾隨行。（圖／記者林敬旻攝）

▲「龍山寺陳情男」今天上午又出現在陳時中參香行程。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中展開各區參香行程，今（22日）上午赴松山慈祐宮，現場警力戒備嚴陣以待，但「0206期權受害自救會」成員陳國榮連續第三天現蹤陳情，對於媒體追問是否是國民黨參選人蔣萬安支持者？陳僅說，這是政治話術、轉移焦點，並強調7月20日他被警察拖走一事是否執法過當，社會自有公斷。

陳時中連續3天遇陳國榮陳情抗議，日前陳國榮在龍山寺被警察架走的畫面，引發社會譁然，蔣萬安更狂酸「以民為先卻把民眾拖旁邊」；陳時中昨天受訪則表示，市民有任何意見，他都願意透過任何管道了解，警察對於任何參選人都有維持秩序的做法。

陳國榮今天上午「如影隨形」又出現在陳時中參香行程，他先向媒體記者「深深一鞠躬」表達感謝，並指台灣是一個民主法治的國家，公務人員行使公權力都有法規明文規定，7月20日龍山寺警察「人民保母」執法方式是否適法、適當，社會自有公斷；他也重申說，「選擇權大屠殺金融詐騙事件」就是金融犯罪，痛批期貨商以作假帳的手法騙客戶錢。

不過，面對媒體記者追問，為什麼不去找蔣萬安，是否支持蔣萬安等語。陳僅說，這是政治話術、轉移焦點。民進黨台北市黨部主委張茂楠也頻頻勸說，這是媒體採訪行程，請不要模糊焦點，並將陳請到廟內。但陳仍質問，陳時中與自己都是「平民」，他可以來的地方，為什麼自己不能來？

▼陳國榮進入廟內後，多名警察團團包圍，立委莊瑞雄也再度關注其訴求。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

▲陳時中前往松山慈祐宮參拜，警方出動人力嚴防抗議民眾。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳時中前往松山慈祐宮參拜再遭民眾抗議，莊瑞雄出面勸導。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳時中前往松山慈祐宮參拜，警方出動人力嚴防抗議民眾。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳時中前往松山慈祐宮參拜，警方出動人力嚴防抗議民眾。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨台北市長參選人陳時中前往松山慈祐宮參拜。（圖／記者林敬旻攝）

►「奶茶色HELLO KITTY大同電鍋」噴發少女心！還送可愛翻天的紅色小電鍋

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

ET快訊
黃嘉千練習中落淚！　小S挺離婚「走投無路就趕快分」
快訊／辱吳宗憲「吃洨」　館長判賠80萬並道歉確定
上摩鐵中千萬沒人來拿！　發票千萬獎還有3張未領
壽司郎水龍頭「解鎖隱藏菜單」　她直擊PO網吵翻
交往10年！YT情侶「宣布分手」　粉絲心碎：超震驚
快訊／1000元動滋健身券　抽籤結果出爐
直擊／如影隨形！「龍山寺陳情男」又現蹤陳時中行程

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鄭文燦：蔣萬安論述空洞、不實質　朱立倫「六都過半」會落空

藍北市議員向盧秀燕討救兵？　張斯綱控綠營造謠：蔣萬安是最強母雞

快訊／循阿扁模式拚台北市長？　陳時中：我要採「阿中模式」

臉書PO「改變的勇氣」挨轟　侯友宜：讓市民一同見證新北的成長

駁臨前換將！鄭文燦曝林智堅論文進度　批外界抹黑「台大非學店」

拜登確診新冠肺炎　蔡英文指示吳釗燮、蕭美琴表達關心

直擊／「龍山寺陳情男」如影隨形？　陳國榮又現蹤陳時中行程

力拼連任！　侯友宜談過往政見：感謝新北市民有被改變的勇氣

LIVE／連日交火柯文哲　陳時中今親赴松山慈祐宮參香

陸軍司令徐衍璞進駐八軍團　調查檢討24歲裝甲兵殉職案

駕駛左轉擦撞行人落跑　騎士追上問竟回沒看到

高雄蓮池潭風帆船翻覆！9歲童亡...教練遺體尋獲

媽買臭豆腐回家被嫌臭...　貓一旁猛埋沙：幹嘛吃屎

長腿男無視特斯拉充電　奪充電槍餵飽自己愛車

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

可愛日本妹拉人力車兼導遊　朝氣介紹景點網：想出國了

56歲美魔女「爆乳裝+網襪」神凍齡！　小26歲鮮肉男追求：老娘都可以生你

丟丟妹被爆賣磷酸鹽蝦仁　高雄衛生局赴工廠稽查！

教練臉貼透明獨木舟底　嘟嘴吸船網笑：在清潔？

木雕神像開洞塞「大蜈蚣」　儀式驚呆網！獻祭典故曝

鄭文燦：蔣萬安論述空洞、不實質　朱立倫「六都過半」會落空

藍北市議員向盧秀燕討救兵？　張斯綱控綠營造謠：蔣萬安是最強母雞

快訊／循阿扁模式拚台北市長？　陳時中：我要採「阿中模式」

臉書PO「改變的勇氣」挨轟　侯友宜：讓市民一同見證新北的成長

駁臨前換將！鄭文燦曝林智堅論文進度　批外界抹黑「台大非學店」

拜登確診新冠肺炎　蔡英文指示吳釗燮、蕭美琴表達關心

直擊／「龍山寺陳情男」如影隨形？　陳國榮又現蹤陳時中行程

力拼連任！　侯友宜談過往政見：感謝新北市民有被改變的勇氣

LIVE／連日交火柯文哲　陳時中今親赴松山慈祐宮參香

陸軍司令徐衍璞進駐八軍團　調查檢討24歲裝甲兵殉職案

懶夫賴家10年吃軟飯！妻當清潔工月賺25K　獨養2子還被嫌：羞恥

今天衝了！超商「指定雪糕、現煮茶買1送1」　冰塊杯也有買1送1

喝爆天仁喫茶趣！下載App「免費送913茶王」　加碼買1送1

騎電動自行車征服「洛磯山脈上的皇冠」！移動式遊覽穿梭壯麗冰河

聖邦下半年出貨iPhone 14 PMIC　郭明錤：技術達一線大廠水準

鄭文燦：蔣萬安論述空洞、不實質　朱立倫「六都過半」會落空

黃嘉千練習中落淚！　小S挺離婚決定「走投無路就趕快分開」

騎士急剎彎腰「後車直接撞上」2人倒地　畫面曝光：竟是為了它

日本市議員淪「電車癡漢」公然猥褻露下體　乘客急打110報警逮人

土耳其︰烏俄將簽署協議　重啟黑海港口出口糧食

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

政治熱門新聞

再發五倍券？　行政院：振興作法受歡迎

看完北市長選戰最新民調　沈富雄預言一狀況

快訊／竹科管理局公文曝光！林智堅未向竹科申請授權

焦糖哥哥關閉「萬人挺英社團」　網：被切割了

陳時中7金句　從人與人連結到吞疫苗

裝甲564旅保養CM11戰車發生意外　2士兵遭重壓送醫

快訊／24歲裝甲兵遭砲塔撞擊殉職　蔡英文指示全力釐清事故原因

藍營北市4成基本盤拉警報　退將勸蔣萬安換策略：採韓國瑜戰法

「不連任才要宣布！」　侯友宜笑稱：不懂政治也沒興趣

預言2022選戰1情況　他：民進黨事情就大條了

陳時中說小孩才講智商？　柯文哲：不理你

直擊／如影隨形？「龍山寺陳情男」又現蹤陳時中行程

南山面臨淨值保衛戰　高嘉瑜曝3大荒謬

文策院投資BL劇在陸平台獨播惹議　賴品妤轟「這點」令人質疑

更多熱門

相關新聞

駁臨前換將！鄭文燦曝林智堅論文進度

駁臨前換將！鄭文燦曝林智堅論文進度

民進黨桃園市長參選人林智堅碩士論文是否涉及抄襲，目前由中華大學及台灣大學兩校進行審定。近來屢幫林智堅輔選的桃園市長鄭文燦，除透露林處理論文風波的進度外，也強調就算判定結果不利林，民進黨也沒打算臨前換將。鄭文燦也說，林智堅論文事件的確會影響選情，但他歸咎是鋪天蓋地的抹黑；鄭還強調「台大不是學店」，台大任一研究所，都不可能發生買學歷、洗學歷情況。

LIVE／連日交火柯文哲　陳時中今親赴松山慈祐宮參香

LIVE／連日交火柯文哲　陳時中今親赴松山慈祐宮參香

羅智強：目前沒打算進張善政團隊

羅智強：目前沒打算進張善政團隊

陳時中7金句　從人與人連結到吞疫苗

陳時中7金句　從人與人連結到吞疫苗

文策院投資BL劇在陸平台獨播惹議　賴品妤轟「這點」令人質疑

文策院投資BL劇在陸平台獨播惹議　賴品妤轟「這點」令人質疑

關鍵字：

陳時中民進黨2022九合一大選2022台北市長

讀者迴響

熱門新聞

房價1千萬「他只喊850萬」激戰深夜3點！屋主點頭了

公公常待在神明廳！她「驚見1幕噁炸」夫道歉

高中生家長找議員助理施壓　學校反送1大過　

快訊／動滋健身券抽籤結果出爐

24歲裝甲兵殉職！神似「周渝民」電眼超帥　遺願讓人鼻酸

女友絲襪「濕濕的」忘在學長家　男一聽臉綠

同事車內放1神物香爆　網：CP值超高

中國晶圓代工廠傳「抄襲台積電」

床戰男星突收手　柯淑勤真全裸：X！就是要給你摸

再發五倍券？　行政院：振興作法受歡迎

愛情長跑10年！YT情侶CP「宣布分手」

即/丟丟妹被爆「賣磷酸鹽蝦仁」　稽查結果曝

台大醫投柯文哲：我錯了！認識的人投他都後悔

詹雅雯日吞40顆藥「已簽器官捐贈」

英國氣溫狂飆！雄蜂「爆炸性射精」暴斃

更多

最夯影音

更多
駕駛左轉擦撞行人落跑　騎士追上問竟回沒看到

駕駛左轉擦撞行人落跑　騎士追上問竟回沒看到
高雄蓮池潭風帆船翻覆！9歲童亡...教練遺體尋獲

高雄蓮池潭風帆船翻覆！9歲童亡...教練遺體尋獲

媽買臭豆腐回家被嫌臭...　貓一旁猛埋沙：幹嘛吃屎

媽買臭豆腐回家被嫌臭...　貓一旁猛埋沙：幹嘛吃屎

長腿男無視特斯拉充電　奪充電槍餵飽自己愛車

長腿男無視特斯拉充電　奪充電槍餵飽自己愛車

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面