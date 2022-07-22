羅智強曝目前沒打算進張善政團隊　正籌畫「空特部」輔選國民黨

▲羅智強。（資料照／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨前台北市議員羅智強在黨內桃園市長提名敗給前行政院長張善政，外界好奇他是否加入張的團隊，協助輔選。不過，羅智強22日委婉表示目前沒打算加入，但他會成立一個「空特隊」，第一戰重點是協助張善政，未來也可以幫助其他國民黨參選人。

羅智強上月宣布退出桃園市長選舉後，中廣董事長趙少康曾建議張善政邀請羅加入競選團隊，而張說要看對方意願，自己很期待有機會能一起打拼。羅智強22日接受高雄市前新聞局長王淺秋廣播節目《千秋萬事》專訪。

被問是否不考慮加入張善政競選團隊？羅智強回應，現在新型選舉，沒有所謂一定要扮演一個職務才能幫忙；他自己的4位辦公室助理成立「強戰隊」，起手是就是打民進黨桃園市長參選人林智堅論文案，要告訴桃園人，不要選學術詐欺、論文抄襲的市長。

羅智強也說，現在選舉能幫的地方很多，桃園雖很重要，但高雄、台南、屏東、基隆的參選人都頻希望他協助，「這些都是真正弱勢選區」，所以如果把可以把空間放大一點，能幫的人跟事比較多，目前沒一定要占用競選職務，但不等於沒有幫忙空間。

王淺秋追問，是很婉轉告訴大家您不參加競選團隊？羅智強聽聞後一陣狂笑，認為被王淺秋一句話點破。羅智強表示，他要保留一點點，怎麼知道未來狀況，搞不好心情也不一樣，是目前不會加入。

羅智強還透露，他正在籌畫「空特部」的概念，會找跨縣市十來個第一次縣市議員參選人，來成立「2022空特部」，第一個期許是希望他們幫助張善政，這就不限於僅桃園參選人能幫張，把輔助的圈圈畫大一點，「但是在我的能力範圍內」，而他也有跟張善政的團隊約略提到這概念。

羅智強也表示，空特部第一戰是把張善政當作協助重點，但這也是跨全台灣的新人連線，就會有很多議題的合縱連橫，也可以幫助其他國民黨參選人，這就是他一直強調，大家不要框住在舊的政治概念。

王淺秋又問，之前外傳接總幹事，你是不考慮的？羅智強聽聞後又一陣狂笑，並表示，有嗎？其實職務這種事不是他說的算，每個人想法都不一樣，他會先做自己能力範圍的事情。