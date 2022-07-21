敦品中學改制後舉辦首屆畢業典禮　學長勉勵學弟勇於改變自己

▲去年8月改制的敦品中學，今天舉辦首屆畢業典禮，與會來賓頒獎給優秀畢業生。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

矯正署誠正中學桃園分校去年8月改制為敦品中學，今（21）日舉辦首屆畢業典，校長郭宗裕勉勵8位畢業生能勇於面對未來，開創屬於自己的人生；林姓畢業生代表致詞時說，去年見證改制，感謝校長、主任與師長都積極了解同學背景、志向及煩惱，每位同學都有不同故事，人生遇到低潮時，更感謝老師陪伴。

▲去年8月改制的敦品中學，今天舉辦首屆畢業典禮，會場上有學生的書法展示。（圖／記者沈繼昌攝）

敦品中學於去年8月1日改制即將屆滿一年，今年共計有8位高三畢業生，學校於今日舉辦改制後首屆畢業典禮，包括有法務部矯正署黃俊棠署長、桃園地方法院院長李國增、勞動發展署桃竹苗分署、國教署長官們與各地院少年法庭保護官、調查官等數十人到場祝福，校方也舉辦學習成果展，展現學生一年來學習成果與各項技能表現。

▲去年8月改制的敦品中學，今天舉辦首屆畢業典禮，會上機車修護等成果展。（圖／記者沈繼昌攝）



此次畢業典禮特別邀請一位鍾姓校友回娘家，分享如何利用社會資源與自己努力，在一年半內通過室內配線丙級與乙級技能檢定，並接受輔導媒合就業，逐步實現自己人生未來藍圖，希望透過努力不懈與翻轉人生表現，勉勵學弟們都能實現未來人生夢想，更感謝昔日輔導他的師長。

▲去年8月改制的敦品中學，今天舉辦首屆畢業典禮。（圖／記者沈繼昌攝）



21歲的鍾姓校友說，去年期滿離校後，轉至一般職校就讀，順利考取室內配線丙級與乙級證照，目前正等待服兵役，退伍後希望能考取科大。鍾姓校友也提及，少年時因案進入新竹少年觀護所，一度還與他人有衝突，最後自己在獨居房，從此反覆思考為何一錯再錯，立定志向要改過，找回自己人生。

鍾姓校友強調，後來到敦品中學後，善用學校師資，並與老師們討論與規畫未來，確立人生目標後，努力一步步實現，感謝學校邀他回來，希望自己就像是毛毛蟲，變成蛹後，能展翅給大家看。

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