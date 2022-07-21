再批林智堅論文門風波　張善政：政治人物重要的是誠信

▲財團法人中壢三教紫雲宮今天捐贈興國消防分隊一輛救護車，市府團隊與藍綠兩黨民代都到場參與。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對林智堅論文門風波，張善政今（21）日受訪時再度強調，政治人物重要的是誠信，如同中壢與平鎮地區，客家鄉親有個非常好的傳統就是敬字亭，代表客家鄉親非常重視傳統文化「學問」，因此任何政治人物都要對學經歷與誠信特別注意。

▲財團法人中壢三教紫雲宮今天捐贈興國消防分隊一輛救護車，由副市長李憲明代表受贈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

財團法人中壢三教紫雲宮今（21）日捐贈桃園市消防局興國分隊一輛救護車，包括市府團隊與藍綠兩黨民代都到場參與，儀式由桃園市副市長李憲明代表受贈。國民黨桃園市長參選人張善政也到場。

▲張善政會後與藍營市議員與市議員參選人彼此打氣加油。（圖／記者沈繼昌翻攝）

面對媒體詢問，張善政表示：「我是真博士，我講過100遍政治人物誠信重於學問，尤其今天我們在客家鄉親非常多的中壢與平鎮地區，客家鄉親有個非常好的傳統，就是敬字亭，任何寫字的紙條不能亂丟，一定要拿到敬字亭燒了，好像讓它到天上去，代表客家鄉親非常注重我們傳統文化學問，在這地區我覺得任何政治人物對於自己的過去與學經歷、誠信都要特別的注意。」

媒體也針對台灣民意基金會有做了份論文民調，認為不嚴重的比嚴重的數字還高，張院長如何看待？

張善政指出：「我覺得等這些論文的一些細節釐清以後，會讓我們民眾更了解，剛剛也講政治人物重要的不是學問而是誠信，我想民眾也會有一樣的感覺。」

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