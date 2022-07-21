快訊／連12年詐助理費逾500萬　前立委陳賴素美認了獲70萬交保

▲前民進黨籍立委陳賴素美涉嫌在議員與立委任內詐領助理費逾500萬元，桃檢漏夜複訊後凌晨以70萬元交保，圖為2019年控告黃世杰涉嫌賄選案。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

前民進黨籍立委陳賴素美遭指控從縣議員、市議員與立委任內，涉嫌以人頭擔任助理費用詐領助理費用，調查局台北、新北市調處昨（20）日約談陳賴素美等十餘人到案，下午移送桃園地檢署複訊，桃檢漏夜複訊，陳賴坦承有詐領助理費等事宜，檢方訊後今（21）日凌晨以70萬元諭令交保候傳。

據指出，58歲的前民進黨立委陳賴素美，遭控從2005年擔任桃園縣議員至第一屆市議員與擔任立委共計12年期間，透過陳姓先生友人與2名友人充當助理人頭，長期詐領助理費，調查局台北、新北市調處接獲檢舉後蒐證，20日上午約談陳賴素美等十餘人到案，晚間則依貪汙罪嫌移送桃園地檢署複訊。

▲前民進黨籍立委陳賴素美涉嫌在議員與立委任內詐領助理費逾500萬元，桃檢漏夜複訊後凌晨以70萬元交保。（圖／記者沈繼昌攝）

桃檢複訊時，陳賴素美坦承有詐領助理情費，辯稱務處開銷很大不得已才這樣做，遭充當人頭助理人員亦坦承知情，強調並未朋分利益花用；由於陳賴素美坦承犯行，桃檢漏夜複訊後，檢方統計12年擔任公職期間，詐領助理費用可能逾500萬元，凌晨以70萬元諭令交保候傳。

陳賴素美在2016年從市議員挑戰桃園第二選區（大園、觀音、新屋、楊梅區）立委，先在黨內初選擊敗前立委彭紹瑾，取得代表民進黨提名角逐該選區立委選舉，並以高票擊敗國民黨籍當時現任立委廖正井當選立委。

未料，陳賴素美欲挑戰連任時，卻在黨內初選輸給律師出身的黃世杰，陳賴素美一度到桃檢控告黃在初選期間送選民白米、麵線涉及賄選案，但檢方認定其價格未超過30元，難以改變投票人意向，檢方偵結予以黃世杰不起訴處分。

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