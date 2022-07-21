　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／連12年詐助理費逾500萬　前立委陳賴素美認了獲70萬交保

▲前民進黨籍立委陳賴素美涉嫌在議員與立委任內詐領助理費逾500萬元，桃檢漏夜複訊後凌晨以70萬元交保，圖為2019年控告黃世杰涉嫌賄選案。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲前民進黨籍立委陳賴素美涉嫌在議員與立委任內詐領助理費逾500萬元，桃檢漏夜複訊後凌晨以70萬元交保，圖為2019年控告黃世杰涉嫌賄選案。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

前民進黨籍立委陳賴素美遭指控從縣議員、市議員與立委任內，涉嫌以人頭擔任助理費用詐領助理費用，調查局台北、新北市調處昨（20）日約談陳賴素美等十餘人到案，下午移送桃園地檢署複訊，桃檢漏夜複訊，陳賴坦承有詐領助理費等事宜，檢方訊後今（21）日凌晨以70萬元諭令交保候傳。

據指出，58歲的前民進黨立委陳賴素美，遭控從2005年擔任桃園縣議員至第一屆市議員與擔任立委共計12年期間，透過陳姓先生友人與2名友人充當助理人頭，長期詐領助理費，調查局台北、新北市調處接獲檢舉後蒐證，20日上午約談陳賴素美等十餘人到案，晚間則依貪汙罪嫌移送桃園地檢署複訊。

▲前民進黨籍立委陳賴素美涉嫌在議員與立委任內詐領助理費逾500萬元，桃檢漏夜複訊後凌晨以70萬元交保。（圖／記者沈繼昌攝）

▲前民進黨籍立委陳賴素美涉嫌在議員與立委任內詐領助理費逾500萬元，桃檢漏夜複訊後凌晨以70萬元交保。（圖／記者沈繼昌攝）

桃檢複訊時，陳賴素美坦承有詐領助理情費，辯稱務處開銷很大不得已才這樣做，遭充當人頭助理人員亦坦承知情，強調並未朋分利益花用；由於陳賴素美坦承犯行，桃檢漏夜複訊後，檢方統計12年擔任公職期間，詐領助理費用可能逾500萬元，凌晨以70萬元諭令交保候傳。

陳賴素美在2016年從市議員挑戰桃園第二選區（大園、觀音、新屋、楊梅區）立委，先在黨內初選擊敗前立委彭紹瑾，取得代表民進黨提名角逐該選區立委選舉，並以高票擊敗國民黨籍當時現任立委廖正井當選立委。

未料，陳賴素美欲挑戰連任時，卻在黨內初選輸給律師出身的黃世杰，陳賴素美一度到桃檢控告黃在初選期間送選民白米、麵線涉及賄選案，但檢方認定其價格未超過30元，難以改變投票人意向，檢方偵結予以黃世杰不起訴處分。

【更多新聞】

工人踩空從16樓慘摔3樓不治！中壢建案又爆工安意外全面停工　

鄭文燦林智堅逐桌敬酒案罰3千　議員參選人再爆：地點是市長官邸

女移工無師自通成熱門醫師　牙齒矯正萬元搞定...還可順便隆鼻

►「奶茶色HELLO KITTY大同電鍋」噴發少女心！還送可愛翻天的紅色小電鍋

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

ET快訊
恐怖巧合！　砲管砸兵命危與翻覆4死戰車「車號相同」
北市65局處上班逛PTT！公務員整天掛線上　流量最高達9GB
視訊Teams全掛無法使用！　微軟：搶修中
foodpanda訂餐「突取消平台費」　他實際送單：真的省5
快訊／丟丟妹被爆「賣磷酸鹽蝦仁」　衛生局稽查結果曝
野生「大咖天王」合體親弟跑工地被拍！　網驚呆：還有什麼不會
快訊／連12年詐領逾500萬！　前綠委認了70萬交保
醫沒問症狀「視訊秒確診」！　內行抖內幕：寧願不領理賠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

網傳恐怖巧合！砲管砸兵命危與翻覆4死同台戰車　八軍團說話了

路口轉彎未減速「休旅車險擊落阿伯」　正義哥PO網...警火速開罰

2歲童戲水遭斷指掉地！媽怒PO網揪「落跑肇事者」　警方出手了

快訊／丟丟妹被爆「賣磷酸鹽蝦仁」　高雄衛生局赴工廠稽查結果曝

7民眾濺血驚動警政署長！反坤輿人士控黑幫施暴　黃明昭說話了

神奇子彈！玩象棋爆口角　他開1槍2友人身上8個洞...逃過一死

快訊／連12年詐助理費逾500萬　前立委陳賴素美認了獲70萬交保

快訊／高雄「還河於民」蓮池潭傳意外2溺斃　陳其邁下令檢討

蓮池潭風帆課2死驗屍結果曝！　傳死者頭部遭重擊...檢察官給答案

坤輿停止開發原因曝　法院：業者未做環評...苗栗縣政府竟給過關

6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會

調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

三寶連撞2車害她倒地傷！　「頭不回落跑」肇逃惹怒網

木雕神像開洞塞「大蜈蚣」　儀式驚呆網！獻祭典故曝

搭雲霄飛車卡空中10min　麗寶回應：安全機制

貓咪隔著紗窗陪阿公曬衣服　碰鼻好幸福卻嘴硬：不小心的

新娘出嫁！黑汪搶當陪嫁　搶先溜上車眾人都抓不住

幼稚哥不滿蚵仔煎有菜蟲　辣椒醬狂噴桌...女友陪收拾

網傳恐怖巧合！砲管砸兵命危與翻覆4死同台戰車　八軍團說話了

路口轉彎未減速「休旅車險擊落阿伯」　正義哥PO網...警火速開罰

2歲童戲水遭斷指掉地！媽怒PO網揪「落跑肇事者」　警方出手了

快訊／丟丟妹被爆「賣磷酸鹽蝦仁」　高雄衛生局赴工廠稽查結果曝

7民眾濺血驚動警政署長！反坤輿人士控黑幫施暴　黃明昭說話了

神奇子彈！玩象棋爆口角　他開1槍2友人身上8個洞...逃過一死

快訊／連12年詐助理費逾500萬　前立委陳賴素美認了獲70萬交保

快訊／高雄「還河於民」蓮池潭傳意外2溺斃　陳其邁下令檢討

蓮池潭風帆課2死驗屍結果曝！　傳死者頭部遭重擊...檢察官給答案

坤輿停止開發原因曝　法院：業者未做環評...苗栗縣政府竟給過關

台大調查林智堅論文抄襲案　林鶴明：若無法提客觀證據反而加分

軟組織異狀X光看不出來　「肌肉骨骼超音波」找出病因精準治療

謝忻突點名「綜藝男星」薪水小偷！　回台北遇1狀況：真的不堪其擾

FF39 安妮亞Coser三語聲明非道歉：裸露應平等　再感謝刊物賣完囉

LADY M宣布「全面撤出大陸市場」　所有門店9月10日終止經營

LIVE／幼兒莫德納疫苗今開打　王必勝最新說明

太魯閣伊達斯步道正式開放　布洛灣+燕子口峽谷一次暢遊

鄭中基當爸後轉性「滿口都小孩」　吳君如：和以前的他是兩回事

網傳恐怖巧合！砲管砸兵命危與翻覆4死同台戰車　八軍團說話了

美CIA示警「別低估習近平攫取台灣決心」　外交部：不冒進不屈服

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

社會熱門新聞

父進相驗室見9歲溺水兒　強忍悲痛下秒崩潰相擁

快訊／男入住飯店！未退房陳屍床上

9歲童風帆課溺斃　消防員：助浮衣難將頭托出水面

即／台74線火燒車　駕駛無奈一旁滑手機

高雄蓮池潭溺斃2死！　風帆翻覆瞬間影像曝光

樂園戲水驚悚意外！玩汲水器夾斷2歲男童手指

獨／重機後座妹裸背炸出半奶球　　22歲本尊親曝三圍

快訊／蓮池潭「風帆教練」溺水失蹤　今晨尋獲遺體

深坑老街深夜火警！　屋主：手機充電時爆炸

夜襲坤輿掩埋場濺血！劉政鴻被噴辣椒水：比暴民囂張

快訊／國1「5車追撞」！國光客運6傷　紫爆回堵8公里

9歲網球選手想學風帆船　父母找國家級教練釀雙亡

快訊／屏東2士兵保養戰車受創　重傷急送醫

「坤輿掩埋場」凌晨爆流血抗爭　7人送醫

更多熱門

相關新聞

放過拾荒翁「沒開單被控貪汙」　心軟警現況曝

放過拾荒翁「沒開單被控貪汙」　心軟警現況曝

台中一名洪姓員警108年在清水分局任職期間，攔查一名騎乘沒掛牌機車的無照老翁，後來因為將罰單「劃掉重開」給下位民眾而讓整件事情曝光。警方表示，洪員在一審獲判無罪後調任第五分局，後來只上了7天班便請了育嬰假至今，這次二審維持無罪全案定讞，洪員仍在休假期間，低調拒絕受訪，暫無法得知回應。

詐領志工誤餐費　桃園里長伯夫妻涉貪被訴

詐領志工誤餐費　桃園里長伯夫妻涉貪被訴

即／檢舉獎金他抽2成　隊長收黑錢下場出爐

即／檢舉獎金他抽2成　隊長收黑錢下場出爐

千萬資金說不清！玉里鎮長蔡秋龍涉貪被起訴

千萬資金說不清！玉里鎮長蔡秋龍涉貪被起訴

內湖女里長詐領租金補助18萬　下場曝光

內湖女里長詐領租金補助18萬　下場曝光

關鍵字：

陳賴素美詐領助理費逾500萬元貪汙

讀者迴響

熱門新聞

詹雅雯日吞40顆藥「已簽器官捐贈」

捷運新埔站塞爆「進站都無法」！現場畫面曝

邰智源婚宴超大咖陣容！金城武、陳松勇全到

家裡沒人！司機拍工讀柴簽收照笑翻千人

公公送媳婦3顆1千元水蜜桃！背後故事惹鼻酸

台大醫投柯文哲：我錯了！認識的人投他都後悔

蔡阿嘎「重大宣布」拋震撼彈！

好市多會員有「這項權益」　多人喊：真的不知道

快訊／北捷板南線驚傳列車故障　「慢速行駛」走走停停

法商家樂福為何急脫手？一張聲明曝玄機

珍奶輸了！外國正妹喝神級飲品秒著迷

父進相驗室見9歲溺水兒　強忍悲痛下秒崩潰相擁

蘋果認了！賠償14.9億和解Mac「蝶式鍵盤」瑕疵

《媽，別鬧了》女星罹患腦膜瘤！

知名電視劇驚傳「工作人員遭槍擊」

更多

最夯影音

更多
6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會

6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會
調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

三寶連撞2車害她倒地傷！　「頭不回落跑」肇逃惹怒網

三寶連撞2車害她倒地傷！　「頭不回落跑」肇逃惹怒網

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面