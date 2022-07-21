論文風波藍綠再駁火　林智堅批張善政言行不一

▲民進黨桃園市長參選人林智堅今天參訪大溪區香草野園，聽取農場主人說明經營理念。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

民進黨桃園市長參選人林智堅今（21）日參訪大溪區香草野園，了解返鄉青農所打造的農園，針對媒體詢問國民黨市長參選人張善政昨天上節目時特別拿出自己的博士論文，強調自己是如假包換的論文；林智堅回應，對自己的聲譽與清白非常重視，張善政一開始就說希望選舉是君子之爭，不過看起來言行不一，國民黨更是不在話下。

林智堅表示，論文事件一開始發生時，第一時間就開記者會澄清，但看到國民黨在這段期間不斷抹黑，甚至到最後都是造謠、惡意攻擊，張善政先生一開始說希望這次的選舉是君子之爭，能夠提升台灣選舉文化，不過看起來他言行不一，國民黨更不在話下。

林智堅也指出：「國民黨主席朱立倫昨天甚至說，如果這件事情不是抄襲，那對台灣來說就是一個大笑話。我覺得這樣子政治的語言，企圖影響學校學術倫理審定委員會的獨立性和公正性，都不是桃園鄉親或台灣人民所樂見的，這種未審先判方式，對我來說相當不公平，既然大家對於這件事情有疑慮或是有不同看法，終究應該要尊重學校的程序，讓這個程序來驗證這件事情。」

▲民進黨桃園市長參選人林智堅今天參訪大溪區香草野園，展示韭菜料理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

林智堅強調，要特別藉機會來向大家說明，自己的論文在台灣碩博士論文網上都可找到，在這段期間所在做的事情，因對手有惡意不實指控，可是自己必須舉證，把一份在2008年所做的論文，一份是從2015年到2016年做的論文，必須從過去電腦檔案，必須要做很多工作把這些證據找出來，這個都會在未來兩所大學學術倫理審定委員會正式啟動後，將這些資料交給學校，並會找適當機會來說明。

媒體詢問，台大有說已經決議要開審議委員會了，您會親自到場嗎？

林智堅表示，會尊重學校相關程序，已在這段期間透過相關方法要把相關證據找到，資料都備齊之後，會送到學校，不排除任何的形式來捍衛自己的清白。林智堅也解釋，論文寫作大家都有經驗，是一個階段一個階段來完成，論文是自己在指導教授指導下完成的，當然有些人提出疑慮，覺得大家應該要舉證，不是用似是而非、造謠抹黑方式，現在正在做的事情，就是把這些資料找到後，不排除任何形式的方法，將這些證據提出來，讓大家檢視。

至於張善政昨天秀出自己的博士論文，林智堅強調，張善政先生昨天上節目時刻意拿出了41年前的論文，可感受到他特別要凸顯他的學問，這次是要參選桃園市長，民眾比較在意的是，是否有城市治理經驗，過去他有八年新竹市城市治理經歷，也有五星級政績，未來這一百多天時間也會勤跑基層，而桃園市民希望的是一個看得見，能夠聆聽在地聲音的桃園市長。

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