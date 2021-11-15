「雲林社造大時代」　12月4日穿越時空共譜美好記憶

▲「2021雲林社造嘉年華」以雲林社造大時代為主題，將於12月4日在虎尾建國一村帶大家穿越時空、走進巷仔內，認識雲林社區的不凡人事物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林後疫情時代縣政府文化觀光處「2021雲林社造嘉年華」以雲林社造大時代為主題，將於12月4日在虎尾建國一村帶大家穿越時空、走進巷仔內，認識雲林社區的不凡人事物，張麗善縣長、謝淑亞副縣長、文化觀光處長陳璧君處長邀請全國民眾到嘉年華成果展現場，共譜下一段「雲林社造大時代」的美好記憶。

「2021雲林社造嘉年華」系列主題成果展，在虎尾建國一村集結縣內45個社區、10個公所及相關局處等多達50個單位的社造輔導成果動靜態展出，當天現場有超過2000種美食、工藝體驗，還有精彩的表演等大家前來參觀體驗。

除了12月4日當天的主場開幕活動外，每年一推出就秒殺的「轉吧！轉吧！雲林社造大時代」已開放報名，今年共11條特色遊程（9條一日遊、3條二日遊），串聯出蘊藏豐富社區故事、文化歷史、農漁產業、生態景觀等多元化的體驗選擇，想要不用出國卻有出國感受，可參加「消失的雲林」所辦理的「雲林縣社區深度文化之旅」。

文化觀光處長陳璧君表示，透過多樣的社區美食、手作工藝、影像紀錄、說書人搬故事、社區大戲院等，讓大家深度感受雲林社區豐沛的在地生命力和最道地溫暖的生活方式，「時代大明星」、「造三餐呷百二」、「造著我來做」、「故事製造機」、「時代故事牆」、「造相機開麥拉」等活動，讓民眾從邊玩邊感受雲林各社區推動社區營造的巷仔內英雄氣魄。

▲「2021雲林社造嘉年華」以雲林社造大時代為主題，將於12月4日在虎尾建國一村帶大家穿越時空、走進巷仔內，認識雲林社區的不凡人事物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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