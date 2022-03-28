嘉藥高教深耕成果展登場　核心技術發表熱鬧滾滾

▲嘉南藥理大學28日起於該校創客基地，舉辦為期5天的「2022高教深耕成果暨核心技術發表會」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學28日起於該校創客基地，舉辦為期5天的「2022高教深耕成果暨核心技術發表會」，活動由教育部、經濟部中小企業處指導，嘉南藥理大學及台南市在地產業創生機構聯盟主辦，分為「高教深耕成果展」、「學校發展特色展」、「教育部推動大學社會責任實踐計畫(USR)成果展」三區展出。

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本次發表會參與協辦之單位眾多，包含台南市工商發展投資策進會、台南市中小企業榮譽指導員協進會、台南市創新創業協會、台南市中小企業婦女協會國際青年商會中華民國總會、台南市蝴蝶蘭婦女聯盟協會、世界華人工商婦女企管協會大台南分會、台南市智慧物聯網產業發展協會、台南市國際工商經營研究社、台南市新住民家庭促進成長發展協會等，藉由各協會企業成員共同觀摩參觀、交流討論，瞭解產業需求及展現學校研發能量開啟合作契機。



嘉南藥理大學執行高教深耕計畫及核心技術發表多年，持續推動「落實教學創新及提升教學品質」、「發展學校特色」、「提升高教公共性」、「善盡社會責任」；歷年來全校師生研發的核心技術產品領域涵蓋藥粧食品、銀髮商品、文化創意與環境永續等，成果多元豐碩；希望藉由本次展覽活動邀請各產業共同與會交流及意見研討。

嘉藥校長李孫榮表示，嘉藥一直以培育「樂活(LOHAS)創新服務產業」專業人才為教育目標，致力推動教學創新、提升教學品質，積極培養學生的創新力、實作力及就業力，同時也善盡社會責任，此次的成果發表會，就是嘉藥在各個面向豐碩成果的最佳展現，希望以此拋磚引玉，與各大協會等一起交流，讓產官學整合更加緊密。