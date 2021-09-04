台東鹿野文創聚落發展計畫　享受最chill的午後時光

▲台東鹿野文創聚落發展計畫成果展。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府文化處2021鹿野文創聚落發展計畫成果發表，4日結合鹿野地區年度最後1場「藝起來我家」庭院分享會，下午在龍田神社舉行，吸引不少鄉親及前往參觀熱氣球活的遊客參加，大家享受一個最chill的午後時光。

鹿野文創聚落發展計畫自2020年起舉行，以「藝起來我家」庭院分享會、藝術介入、百工達人x老屋換宿等軟性活動帶入鹿野地區，結合社區與在地居民，重新為社區注入活力與新意，深受地方鄉親的肯定。

文化處表示，藝術介入延續去年廣受好評的戲劇工作坊，結合當地景物、故事與導覽行程營造出沉浸式劇場，宛如身歷其境；今天的「轉來鹿野 享受一個最chill的午後時光」活動戲劇工作坊再次邀請去年參與計畫的陳奕帆老師，帶領當地民眾共同進行演出，以及邀請染色藝術家傅菊珠老師帶領藝術工作坊，使用在地植物加以拓印及染製，帶領地方民眾製作各有特色的手提布包。

▲台東鹿野文創聚落發展計畫成果展。（圖／記者楊漢聲翻攝）

百工達人與老屋換宿徵選6位國立台灣藝術大學青年學子進駐龍田、瑞和與瑞源社區，以自身設計專長回饋社區的設計需求，協助徽章、LOGO與地圖設計，並用創新的方式來重新看待產業地景，成果於今日起至6日靜態展展出。

另外，文化處今日也結合廣受居民喜愛的「藝起來我家」庭院分享會，舉行鹿野地區年度最後一場，邀請到山狗大後生樂團帶來好聽的歌曲，讓周邊居民以作客方式共同參與活動，找回人際互動最初的美好，不止將藝術活動帶到鄉鎮，更讓藝術進入每一戶人家，為今年計畫畫下一個美麗的句點。

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