勞工局辦理戶外職訓成果展　展現學員職訓豐碩成果

▲台南市勞工局於南紡購物中心A2館戶外南紡廣場辦理職訓成果展，本次成果展以「台南特色」為主題，展售各項作品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局於南紡購物中心A2館戶外南紡廣場辦理職訓成果展，本次成果展以「台南特色」為主題，展售在地農產品製成各樣美食佳餚及養生飲品，小型木工藝、皮雕、創意手作小物及提供美甲單色凝膠服務、黏土手作DIY活動等。

台南市勞工局為提升勞工職能開辦逾35班次訓練課程，透過訓練培養一技之長，厚植勞工朋友職能，落實黃偉哲市長「希望家園」的施政願景，為讓市民朋友暸解政府提供的職業訓練資源及培育成果，所以舉辦職訓成果展。

勞工局王鑫基局長感謝南紡購物中心以及參與職訓成果展的訓練單位及學員們，共同促成「永續新時尚 職訓好生活」職訓成果展，今年雖受疫情影響，仍不減職訓單位及與會人員展現成果的熱情與活力，藉由職訓成果展讓更多市民朋友看到培育的效益。王鑫基鼓勵學員能學有所用，在專業職能提升後回饋在工作職場及社會，不斷精進技術，成為職場達人，也歡迎有技能培育需求的市民朋友可以參加訓練、投資自己，強化工作職能。

活動共有德鍵企業有限公司附設職業訓練中心、伽碩企業有限公司附設職業訓練中心、社團法人台南市觀光協會、台南市美髮及美容美體業產業工會、群偉國際有限公司、中華醫事科技大學、台南市新娘秘書產業工會等13個訓練單位參與，以動態表演及靜態成品展覽呈現各類課程學習成果。

現場安排由社團法人台南市觀光協會「城市導覽與領團人員訓練班」學員現場導覽解說臺南四草綠色隧道自然生態，中華醫事科技大學學員上台調製職人鮮果茶及適合親子共調的旺果繽紛樂等飲品，而臺南市新娘秘書產業工會新住民專班學員示範快速變換造型，動態活動超吸睛；另由大台南總工會及頑皮抱身障者工作室所帶來的手作DIY及造型氣球教學，更吸引了許多民眾體驗。

學員透過職業訓練習得一技之長，重返工作職場，也期許回饋社會，貢獻一己之力，本次成果展學員作品所得捐贈作為「有情有疼心有故事ㄟ厝職災、弱勢家庭房屋修繕計畫」公益運用，今日成果展共有13單位參與義賣所得新台幣逾17萬元，藉由公益活動讓訓練的正向能量往外擴散，讓臺南成為有情、有疼心、溫暖的「希望家園」。修繕計畫專案也榮獲2021專案管理標竿專案及專案經理獎優等雙獎肯定，其中台南市木工業職業工會團隊也共襄盛舉，以自己的專業技能協助職災、弱勢家庭房屋修繕，今日成果展上更將精心製作的木工作品捐贈義賣。

勞工局開辦失業者職業訓練提升工作技能，秉持著『給魚吃不如給釣竿』、『給釣竿還要提供豐沛的魚場』的理念協助失業者就、創業，訓後就業率達80%以上，而TTQS(人才發展品質管理系統)評核更連續10年榮獲金牌肯定。職訓就服中心主任梁偉玲說透過成果展，希望讓大家看到訓練單位及學員豐碩的訓練成果，也多支持這群好技藝成功踏入職場的勞工朋友們；如想要進一步了解職業訓練資源，可洽勞工局職訓就服中心或到「台灣就業通」網站查詢。