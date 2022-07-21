竹市+594！年度累積8萬人確診！　衛生局呼籲民眾落實施打疫苗



▲新竹市今日新增確診594人。（圖／新竹市政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市今（21）日新增594例確診個案，今（111）年以來累積8萬424例，居家照護者為3915人，居家隔離為1324人。

市府表示，為提供6個月至5歲嬰幼童足夠保護力，體育館施打站將於7月22日、25至29日提供服務，即日起已開放線上預約，現場有小兒專科醫師進駐，並貼心備有哺集乳室及尿布檯，請家長踴躍預約前往。施打站服務時間為早上08：00至11：00、14：00至17：00，皆為施打莫德納嬰幼兒疫苗；請家長攜帶健保卡、兒童手冊依預約時段到站施打。

衛生局提醒，新竹市疫苗施打預約平台需以施打日之前2日前線上預約（如預計7月29日施打，必須於7月27日24時前完成預約），請注意時間 ；家長們亦可選擇於本市嬰幼兒COVID-19疫苗合約院所開診時段接種。衛生局呼籲，嬰幼兒應完整接種基礎劑疫苗，以降低中重症風險及MIS-C的發生機率。

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另，配合指揮中心公佈自明(22)日起，將擴大開放第二次追加劑(第四劑)實施對象，50歲以上成人與第一次追加劑(第三劑)，間隔超過5個月(150天)以上且近3個月無確診紀錄，皆可接種，符合資格者可至本市成人COVID-19疫苗合約院所（https://reurl.cc/zZ2Qj6 ）預約施打。

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