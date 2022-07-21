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基隆+381！全市專責病房收治40人　林右昌：空床率66.1%

▲0715基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心21日公布國內本土病例新增2萬4907例，其中基隆新增381例，目前全市專責病房收治40人，維持超過五成空床率，市長林右昌籲請民眾持續落實防疫，在人潮聚集處保持社交距離，儘速接種疫苗凝聚防護力。

有關基隆市疫情部分，基隆市今日381名確診人數中，外縣市通報67例，佔17.59%；其中女性207人、男性174人；若以年齡別區分，以35-44歲的74人最多，占19.42%，其次，45-54歲的68人，占17.85%。至於75歲以上的長者有11人、65-74歲有28人、6歲以下有14人。

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基隆市現有COVID-19專責病房116床，目前收治40人、空床76床，空床率66.1%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症13名、中症4名、輕症10名；部立基隆醫院，中症3名，輕症9名；三總基隆分院，無收治；礦工醫院，輕症1名。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估12萬7416人，利用快速通道的有3萬5215人，有6萬8442人完成健康條件審核，符合資格已派案5萬1926人，條件不符合則有1萬6516人。

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