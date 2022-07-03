竹北男偽「激真」刑警證　民宅變軍火庫…大批槍彈曝光警傻眼

▲謝姓犯嫌偽造刑警證還有大批非法槍枝，引起警方高度重視。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹一名謝姓男子利用公寓做掩藏，非法持有10把手槍、子彈百餘發，還有大批刀械、槍管、滅音器等，持有數量堪稱民宅彈藥庫，更令人不可思議的是，謝嫌還偽造3張幾可亂真的「刑警證」，一般民眾根本難辨真假，警方目前也在擴大偵辦，使否有利用「假刑警」身分涉及不法。



新埔分局警方日前接獲線報，竹北一名謝姓男子擁有大批槍械，經新埔、竹北警分局共同組成專案小組，確定謝嫌行蹤後，向新竹地院聲請搜索票，於竹北一棟公寓搜出5把手槍、5把空氣長槍、子彈114顆、刀械4枝、槍管及滅音器1批等，全案依違反槍砲彈藥刀械管理條例移送新竹地方檢察署偵辦。

警方更於謝嫌居所中查出偽造的「新北市警察局刑警大隊長」、「偵查隊長」及「雲林縣警察局偵查佐」的3張「刑事警察服務證」，相似度極高，連偵辦人員都嚇一跳，同時警方也再繼續追查，謝嫌是否曾以「高階假刑警」身分從事不法。

▲▼警方於謝嫌家中搜出5把手槍、5把空氣長槍、子彈114顆、刀械4枝、槍管及滅音器1批等，數量龐大令人咋舌。





新埔警分局長林英煌表示，年底大選即將進入白熱化的階段，對於各種可能衍生的治安事件，警方全力做好「淨化選前治安」、「防制暴力介入選舉」等各項整備工作，肅清各式非法槍械，防制槍擊案件發生，圓滿完成年底選舉維安任務。

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