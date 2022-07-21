2歲童戲水遭斷指掉地！媽怒PO網揪「落跑肇事者」　警方出手了

▲一名2歲男童昨日午間在遊樂園玩水時，疑似遭到其他小朋友弄斷手指頭。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

有媽媽帶著2歲孩子到新豐一間遊樂園玩水，疑似遭其他小朋友「幫浦夾斷右手無名指指頭」，家長在業者幫助下連絡救護車送醫，但始作俑者早已不見人影，氣得家長報警、上臉書社團PO「緝凶」。

男童的親戚在臉書社團PO文表示，20日午間 12點至2點半之間，小朋友在小叮噹科學遊樂園區的戲水區中玩水，不知道怎麼被其他小朋友用「幫浦」夾斷右手無名指指頭 ， 第一時間家長緊急叫救護車，也報了警，但是肇事者卻跑掉了，因此拜託當時在場的爸爸媽媽們提供線索（拍照或錄影），以釐清事故發生經過！

▲當下家長急著尋回斷指將男童送醫，後面才發現肇事人跑了。

PO文者也描述了「嫌疑人」特徵：「身形肉肉的穿一件三角白色內褲 （約100-120公分 ）旁邊疑似同行朋友的小孩，穿黃色背心，約120-130cm。」

「還好沒被沖走」小男童家長心有餘悸的說，希望接下來縫合能順利，同時認為事件需要對方家長出來負責，因此才尋求網友幫助。

新竹縣警方表示，昨日晚間收到報案，目前正請園方協助調閱相關監視器畫面。

▲PO文者表示，昨日在這個位置玩水，之後就發生意外。（圖／翻攝臉書《新竹大小事》）

▲▼戲水池大人小孩都喜歡的加壓打井水(紅框)遊戲，意外成為斷指刑台。（圖／記者陳凱力翻攝）

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