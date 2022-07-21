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桃園+2520！7／22開放50歲+民眾接種第4劑　增設26社區接種站

▲桃園市政府衛生局長王文彥指出，桃市今天增2,520例本土個案，市府為提升市民保護力，規劃自明（22）日開設社區接種站，鼓勵50歲以上民眾接種第4劑。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府衛生局長王文彥指出，桃市今天增2,520例本土個案，市府為提升市民保護力，規劃自明（22）日開設社區接種站，鼓勵50歲以上民眾接種第4劑。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

據中央流行疫情指揮中心今（21）日公布桃園市新增2,520例本土個案，市府衛生局長王文彥指出，相較於昨（20）日的3,004例，桃園市疫情單日下降約16.11%。另外，中央昨日公布開放50歲以上民眾接種第2劑追加劑，亦即俗稱的第4劑，為提升市民保護力，避免重症或死亡風險，市府規劃自明（22）日在全市開設26處社區接種站，提供莫德納與Novavax疫苗接種服務，可提供約1萬8,000人次服務量能，鼓勵50歲以上民眾符合資格者接種第4劑。

王文彥表示，桃園市今天新增2,520例本土個案，其中65歲以上個案占7.66%、18歲以下個案占20.08%；全國今天則新增2萬4,907例，較昨日2萬6,943例，下降約7.56%，呈現緩步下降趨勢。

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▲桃園市政府規劃明（22）日開設社區接種站，鼓勵50歲以上民眾接種第4劑。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府規劃明（22）日開設社區接種站，鼓勵50歲以上民眾接種第4劑。（資料照／記者沈繼昌翻攝）
王文彥說，中央疫情指揮中心昨日公布開放50歲以上民眾接種第2劑追加劑，加上國際Omicron新型變異株對社區造成威脅，為提升民眾保護力，避免確診後重症或死亡風險，市府規劃自明（22）日上午8時至12時止，在全市開設26處社區接種站，提供莫德納與Novavax疫苗接種服務，預計可提供1萬8,000人次服務量能。市府鼓勵50歲以上民眾符合資格者，前往接種第4劑，其他符合莫德納（6歲以上）或Novavax（18歲以上）疫苗接種資格的民眾，亦可前往接種站施打。

王文彥強調，市府將於7月23日於全市30所學校開設「莫德納嬰幼兒疫苗快打站」，提供6個月至5歲幼童接種疫苗，但須由家長陪同，可服務約2萬名幼童，或可前往合約院所門診就近接種。

此外，確診者康復後仍可能有呼吸道、皮膚或神經認知等方面症狀，目前全市共計9家醫院開辦長新冠整合性門診，包括聯新國際醫院、林口長庚醫院、聖保祿醫院、衛生福利部桃園醫院、中壢天晟醫院、楊梅天成醫院、敏盛綜合醫院、龍潭敏盛醫院及華揚醫院。民眾自解除隔離日起算6個月內，若有相關症狀，可透過整合門診主責醫師專業判斷，可提供整合醫療服務，只需繳交一次掛號費及一次部分負擔。「COVID-19染疫康復者整合性門診」服務醫院名單及門診時段資訊，可至衛福部網站（網址：https://reurl.cc/GxqVVW）或市府衛生局網站（網址：https://reurl.cc/o1b9av）查詢。

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